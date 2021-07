coronavirus-nel-mondo,-appello-von-der-leyen:-“troppe-dosi-non-usate.-vaccinatevi”

Biden invita gli americani a vaccinarsi

“Non vorremmo mai più essere dove eravamo un anno fa. Anche se il virus non è stato sconfitto, lo sappiamo, non controlla più le nostre vite né paralizza la nostra nazione. E possiamo assicurarci che non accada mai più. Trova un vaccino vicino a te”. Lo scrive su Twitter il presidente Usa, Joe Biden, invitando gli americani a vaccinarsi.

Von der Leyen al Parlamento

“L’Europa vuole lasciarsi alle spalle la pandemia. La buona notizia è che la campagna vaccinale è diventata un successo”. Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al Parlamento europeo. “Non dobbiamo assolutamente cedere, ci sono ancora notevoli differenze nei Paesi membri – ha aggiunto -, nel frattempo si sta diffondendo la variante Delta e troppe dosi non vengono usate e restano nei frigoriferi. Aumentiamo gli sforzi per convincere gli europei a vaccinarsi. La vaccinazione significa protezione e anche libertà e la prova sono i 250 milioni di europei che hanno già scaricato il certificato vaccinale”.

La Germania pronta alla revoca delle restrizioni

Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, si è espresso a favore della revoca di tutte le restrizioni per il contenimento del Covid-19 in Germania, non appena tutti nel Paese avranno ricevuto un appuntamento per la vaccinazione. “Prevedibile nel corso di agosto”, ha affermato Maas nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. Secondo l’esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), “se tutti in Germania hanno un appuntamento per la vaccinazione, non vi è più alcuna giustificazione legale o politica per alcuna restrizione” anticontagio.

Record di decessi in Russia: mai cosi tanti da inizio pandemia

La Russia ha registrato un nuovo record di decessi: 737 nelle ultime 24 ore. Si tratta del numero più alto mai registrato da inizio pandemia. I nuovi casi, secondo l’ultimo bollettino ufficiale, sono 23.378.