come-fare-il-pesto,-con-il-mortaio-e-con-il-frullatore

Il pesto alla genovese è quel condimento che ti salva la vita quando non sai come condire la pasta o insaporire una minestra di verdure. Sapete come si prepara?

Il pesto è sempre un’ottima idea, specialmente in estate quando non si ha molto tempo per mettersi ai fornelli. Prepararlo in casa è molto semplice, basta avere ingredienti di qualità e strumenti adatti. Ecco qualche consiglio.

Come si fa il pesto: gli ingredienti

Per preparare un ottimo pesto i genovesi vi direbbero di utilizzare solo ed esclusivamente il basilico ligure, in particolar modo le foglie più piccole e tenere. In effetti è così. Purtroppo non è facile reperirlo e quindi facciamo del nostro meglio con il basilico del nostro terrazzo, o orto per i più fortunati.

Ne bastano 20 foglie e devono essere non eccessivamente grandi, di un bel verde brillante e morbide. Al basilico vanno aggiunti i pinoli, per la precisione 12 g come da ricetta del pesto della Cucina Italiana.

Non deve mancare il parmigiano, circa 60 g, che a qualcuno piace miscelato con il pecorino, e uno spicchio di aglio che non a tutti piace, ma nel pesto fa la differenza.

Infine, dell’ottimo olio extravergine di oliva, e quando diciamo ottimo non esageriamo. Essendo la base del nostro pesto deve essere profumato, fruttato e delicato.

Come conservare il pesto

Una volta pronto potete versarlo in un barattolo e conservarlo per una settimana in frigorifero, oppure congelatelo per averlo a disposizione all’occorrenza.

Vi diamo una dritta: riempite di pesto uno stampo per ghiaccio e mettetelo in congelatore.

Otterrete tanti cubetti e ognuno è una porzione di pesto. Vi basterà scioglierlo con il calore di una zuppa, di un minestrone o della pasta e tornerà profumato e cremoso come appena fatto. Vi piace questa furba idea anti-spreco?

Come si prepara il pesto: gli strumenti

La regola vorrebbe che le foglie di basilico vengano pestate poche alla volta in un mortaio, prima con pinoli, l’aglio e il formaggio e poi con l’olio fino a diventare una crema. Abbiamo quindi cercato online una soluzione per voi.

Il mortaio Tera è in marmo, piccolo e maneggevole e può essere utilizzato in tanti modi, anche per pestare semi o spezie.

Un oggetto che non dovrebbe mai mancare in cucina, quindi vi suggeriamo di acquistarne uno se non lo avete.

È anche molto bello da mettere in mostra, non credete?

Come fare il pesto con il frullatore?

E se ve lo state chiedendo, ovviamente sì, potete fare il pesto anche con un frullatore, come il Tritatutto Imetec Telgoner che ha 4 Lame in Acciaio Inox ed è abbastanza capiente.

Ovviamente con questo tritatutto potete preparare tantissime cose, come anche un soffritto da tenere sempre in freezer, potete tritare la frutta secca, frullare i ceci per l’hummus o la carne se volete macinarla grossolanamente.

Per fare il pesto vi suggeriamo di utilizzarlo a scatti in modo da non ossidare le foglie. La cosa interessante di questo tritatutto è che è manuale e quindi basta tirare una cordicina per azionare le lame e la velocità la regolate voi.

Infine c’è il classico frullatore ad immersione BLACK+DECKER, anche questo utilissimo in cucina per la preparazione di salse e creme, ma anche di frullati e passati di verdura e legumi.

È in acciaio inox ed è dotato di tre funzioni: può frullare, montare con la frusta e tritare con l’apposito contenitore con lame. Tre in uno, se non lo avete fateci un pensierino. Anche in questo caso, per preparare il pesto azionatelo a scatti.