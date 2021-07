calciomercato-juventus,-due-nuovi-fenomeni-per-allegri:-settimana-decisiva

Calciomercato Juventus, due stelle pronte per Allegri, ma il club sta aspettando una risposta che può cambiare tutto: è la settimana decisiva

Abbassare il monte ingaggi ma anche in maniera decisa l’età media della rosa: è questa la missione per Federico Cherubini, nuovo responsabile del mercato juventino. Ma non si annuncia facile perché almeno per il momento il club è ostaggio delle decisioni di Cristiano Ronaldo.

(Getty Images)

Impensabile che una società come questa si faccia trovare impreparata, in un caso come in un altro, ma certo il futuro di CR7 a Torino o meno cambia profondamente gli scenari. In un mese però sembra cambiato tutto e le possibilità della sua permanenza a Torino, anche per reali mancanze d prospettive altrove, aumentano.

Massimiliano Allegri era stato il suo primo allenatore in Italia, con lui era arrivato lo scudetto ma anche l’uscita nei Quarti della Champions League contro l’Ajax di De Ligt. Oggi che stanno per ritrovarsi cosa sarà cambiato?

Calciomercato Juventus, chi sono i due fenomeni giovani che il club sta per bloccare

Come spiega oggi ‘Tuttosport’, se CR7 deciderà di restare a Torino, tutte le risorse per la campagna acquisti saranno concentrate non più su un bomber ma su due giovani già individuati. Il promo è Manuel Locatelli che la Juventus sta inseguendo da tempo. A giorno ci sarà un nuovo incontro tra Cherubini e Carnevali per chiudere l’operazione con il Sassuolo. Sul piatto un prestito con riscatto pluriennale obbligatorio per 40 milioni complessivi, cifra che si può abbassare inserendo giovani come Dragusin o Fagioli.

Kaio Jorge (Getty Images)

L’altro nome caldo è quello di Kaio Jorge, nuova giovane stella brasiliana del Santos. Lo segue mezza Europa, a cominciare dal Milan, e andrà in scadenza a dicembre. La Juve attualmente è in vantaggio ma non ha ancora chiuso e quindi è necessario fare in fretta.