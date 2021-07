whatsapp-cambia-faccia:-la-nuova-funzione-fa-impazzire-gli-utenti

WhatsApp lancia una nuova funzione per tutti gli utenti. L’aggiornamento darà una mano a tutti coloro che spendono le ore sull’app: di cosa si tratta.

Nuova funzione in arrivo per l’applicazione di messaggistica (via Screenshot)

É un periodo di grandi novità per WhatsApp. Infatti in questo periodo abbiamo visto tantissime nuove funzioni arrivare sull’applicazione di messaggistica. Adesso però un nuovo strumento potrebbe venire in soccorso a tutti gli utenti che trascorrono intere giornate sull’app. Infatti gli sviluppatori di Menlo Park hanno finalmente lanciato la dark mode. Andiamo quindi a vedere in cosa consiste questa funzione.

Come anticipato, la dark mode è per tutti gli utenti che trascorrono ore sull’applicazione. Infatti WhatsApp ha deciso di introdurre il tema scuro proprio per non far affaticare gli occhi. A breve, inoltre, gli sviluppatori di WhatsApp lanceranno l’aggiornamento definitivo privo di bug. Per applicare la dark mode bisognerà andare su ‘Impostazioni‘ cliccando in alto a destra per poi arrivare premere sull’icona chat ed andare su tema. Una volta arrivati qui potrete selezionare il tema scuro e confermare la vostra scelta.

WhatsApp, in arrivo una novità assoluta per immagini e video: cosa cambia

Nuovo update per l’applicazione messaggistica più famosa al mondo (via Screenshot)

Nell’ultimo mese, come abbiamo anticipato, su WhatsApp sono arrivate tantissime funzioni che hanno migliorato l’applicazione. Abbiamo visto l’arrivo degli audio a velocità doppia, ma non è l’unica funzione pronta a migliorare l’applicazione. Infatti a breve l’app implementerà i contenuti multimediali visualizzabili una sola volta. La funzione dovrebbe arrivare a breve sulla versione Beta dell’applicazione di messaggistica.

Quindi quando invieremo foto o video potremo selezionare la funzione grazie ad un nuovo tasto inserito nella parte destra del box per inviare i messaggi. Il contenuto in questione sarà poi cancellato automaticamente una volta che il destinatario lo avrà aperto. Inoltre se il destinatario avrà disattivato la funzione della spunta blu, il mittente saprà comunque se il contenuto è stato visualizzato o meno. Inoltre la funzione sarà utilizzabile anche nelle chat di gruppo, con l’amministratore che potrà decidere se attivarla o meno.