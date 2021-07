twitter-sta-pensando-di-mostrare-alcuni-tweet-solo-agli-“amici-fidati”

Tra non molto potremmo avere la possibilità di scrivere dei tweet rivolti solo ad alcuni “amici fidati”, scelti da noi utenti. Il social di microblogging sta infatti pensando a nuove funzionalità e ha condiviso alcuni design sui quali lavorerà in futuro.

L’opzione “amici fidati” consentirebbe agli utenti di limitare il pubblico per i tweet selezionati a una cerchia più ristretta di amici intimi, mentre “facets” potrebbe consentire di classificare i tweet quando quando vengono inviati in base a diversi personaggi e contesti di uno stesso account, come la vita lavorativa, quella privata e gli hoppy.

Twitter sta anche valutando di consentire agli utenti di fare una lista di alcune frasi che preferirebbero non vedere nelle risposte ai loro tweet. Tutte queste idee sono però in fase iniziale e nessuna è ancora in fase di sviluppo. L’azienda afferma che sta riflettendo su questi concetti e sta cercando di raccogliere feedback dagli utenti per decidere se e come implementare queste idee.

Ever want to Tweet, but not to everybody?

We’re exploring a bunch of ways to control who can see your Tweets. Here are two early ideas (we’re not building these yet).

I’d love your feedback! 🧵⬇️ pic.twitter.com/o1lmAQBlnt

— A Designer (@a_dsgnr) July 1, 2021