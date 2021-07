La webcam del Rifugio Casati – Guasti al Cevedale torna online.

Un guasto tecnico probabilmente dovuto ad un fulmine ha danneggiato l’impianto fotovoltaico in isola, attivato circa dieci anni fa per alimentare le due webcam vista Cevedale e Gran Zebrù. Grazie all’intervento di Stefano Alberti (gestore del rifugio con la sua famiglia) lassù dai 3269m di quota siamo al momento riusciti a far ripartire la strumentazione, anche se in maniera precaria… abbiamo in programma un intervento di sostituzione dell’impianto fotovoltaico, una spedizione che partirà dall’Umbria e consentirà di rendere di nuovo funzionante i due punti di ripresa webcam posizionati nella parte sommitale del Ghiacciaio dei Forni, il più esteso del versante sud delle Alpi.

In attesa della spedizione, programmata per la metà del mese di luglio, ecco il timelapse di oggi 2 luglio, che riprende il gioco delle nubi sul ghiacciaio e le cordate di alpinisti. I Tre cannoni del Cevedale vi aspettano, il rifugio è aperto, si torna finalmente a camminare per sentieri e vette! Il timelapse “monte Cevedale – 2 Luglio 2021”, è stato realizzato tramite la tecnica del timelapse daily, punto di ripresa webcam rifugio Casati Guasti 3269m – gruppo Ortles Cevedale, Parco NAzionale dello Stelvio. Partner dell’iniziativa ERSAF Lombardia