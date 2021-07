temptation-island:-valentina-chiude-con-tommaso

Spread the love

Dopo aver visto il suo fidanzato tradirla con Giulia, Valentina ha deciso di chiamare Tommaso al falò di confronto. Il loro percorso, però, si è concluso in maniera davvero inaspettata, lasciando l’amaro in bocca a tutti i telespettatori.

Nelle ultime ore Valentina, concorrente di Temptation Island, ha visto il fidanzato Tommaso, di 19 anni più piccolo di lei, diventare sempre più intimo con la tentatrice Giulia.

All’inizio la donna pensava che il fidanzato stesse cercando di farla ingelosire e di farle una serie di ripicche per spingerla a chiedergli il falò di confronto.

Dopo una serie di video, però, la 40enne ha capito che il giovane non scherzava e, infatti, lo ha visto lasciarsi completamente andare con la single, alla quale in effetti Tommaso ha espresso tutto il suo “desiderio”.

Così, presa coscienza della situazione, la donna ha deciso di chiedere il falò di confronto al fidanzato, pronta a lasciarlo andare.

Temptation Island: Valentina e Tommaso si dicono addio

Arrivato in spiaggia Tommaso si è subito giustificato con la compagna dicendole che per colpa del suo comportamento ha capito

Il ragazzo ha rivelato di averla sognata con un braccio più corto, spiegando che per questo ha capito di vedere la sua donna non come la voleva.

Valentina ha accusato Tommaso di esser malato, di vedere le cose con una malizia che, in realtà non c’è. Lui ha cercato di recuperare dicendo che le avrebbe voluto chiedere la mano ma che, ora, la vede diversa.

“È un bene che io abbia capito queste cose!”

ha detto il ragazzo, sottolineando ancora una volta che alcuni comportamenti della compagna (come indossare un bikini) lo hanno fatto infuriare.

Ad un certo punto anche Filippo Bisciglia è dovuto intervenire, ricordando al ragazzo che è stato lui, alla fine, a tradire la sua donna e non viceversa. Il conduttore, poi, ha anche chiesto a Valentina come mai stesse giustificando il ragazzo, piuttosto che concentrarsi sui suoi errori.

Alla fatidica domanda, però Tommaso sarebbe voluto uscire con Valentina; lei, invece, ha pronunciato un no deciso, tornando a casa da sola.