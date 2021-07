Tempesta d’Amore, anticipazioni oggi 5 luglio: Andrè ha perso la memoria

Anticipazioni della puntata di lunedì 5 luglio di Tempesta d’Amore; cosa accadrà oggi nella soap bavarese? Adesso, oltre alle perfidie di Ariane, ci saranno anche Florian Vogt e Maja von Thalheim a seminare il caos. Nell’episodio di oggi André ha perso la memoria.

Tempesta d’Amore va in onda su Rete 4 alle 19.40. Cosa accadrà in questa nuova puntata di oggi, 5 luglio? Che si inventerà Ariane? Che avrà in mente la dark lady coalizzata con Erik per far fallire il Fusternhof e distruggere Christoph? Che combineranno Florian Vogt e Maja von Thalheim? Vediamo le anticipazioni.

Tempesta d’amore, trama della puntata oggi

André si presenta al Furstenhof, ma ha perso la memoria. Intanto Maja nasconde a Florian una foto di loro due, dove si vede lo sguardo di lei completamente perso per la guardia ambientale.

Werner non vuole assumere un altro chef

Robert ha intenzione di assumere un nuovo chef: il lavoro è aumentato e pure tanto, e senza André è diventato complicato andare avanti. Werner però si oppone a tale desiderio perché spera che suo fratello possa prima o poi ritornare.

André torna al Furstenhof

Ad un certo punto al Saalfeld gli sembra di scorgere proprio André nei pressi del lago. Subito lo fa presente al figlio, ma poi entrambi convengono che sia solo frutto della sua fantasia. Ma così non è. Infatti da lì a poco ecco che il Konopka ricompare al Furstenhof. Purtroppo lo chef ha perso la memoria e non si ricorda di nessuno: è come se i suoi ricordi si fossero cancellati, anzi azzerati.

Maja è sempre più innamorata

Maja è nella camera scura ed ha sviluppato una foto scattata nella foresta insieme a Florian. Lo sguardo innamorato immortalato sulla foto imbarazza subito la von Thalheim: impossibile non accorgersi del suo sentimento. Quando Florian chiede di dare un’occhiata allo scatto, la ragazza mente e gli dice che il negativo si è rovinato.

Tempesta d’Amore, il cast

