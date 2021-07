sul-navigatore-del-futuro-seguirai-la-macchina-davanti-a-te

Ci stanno lavorando dal 2014, ma finalmente il navigatore del futuro di Jaguar Land Rover è pronto: debutterà il prossimo anno ed è a prova di errore: un’auto fantasma viene proiettata davanti all’auto e il conducente per arrivare a destinazione deve solo seguirla.

Battezzato “Follow-Me Ghost Car Navigation” il sistema fa parte di una serie di nuove tecnologie che Jaguar Land Rover sta sviluppando per ridurre il rischio di incidenti “Il nostro obiettivo finale – spiega Wolfgang Epple, direttore della ricerca e della tecnologia, Jaguar Land Rover – è ridurre gli incidenti stradali e migliorare l’esperienza di guida urbana. Il team di ricerca Jaguar Land Rover sta sviluppando questa tecnologia per migliorare la visibilità e fornire al conducente le informazioni giuste al momento giusto. Se riusciamo a tenere gli occhi del guidatore sulla strada davanti a noi e a presentare le informazioni in modo che non distragga, possiamo aiutare i conducenti a prendere decisioni migliori negli ambienti di guida più impegnativi e congestionati”.

D’altra parte il modo più intuitivo ed efficiente per navigare verso una destinazione specifica è di sicuro seguire qualcuno che conosce il percorso migliore. Ed è proprio quello che fa il Follow-Me Ghost Car Navigation che proietta l’immagine di un veicolo davanti all’auto del conducente per seguirli, svolta dopo svolta, fino a destinazione.

Vincenzo Borgomeo