Raffaella Carrà, Luciana Littizzetto ricorda l’ultima intervista: “Mia adorata”

L’ultima intervista di Raffaella Carrà fu fatta a Luciana Littizzetto nel programma “A raccontare comincia tu“. La trasmissione rivelò la profonda stima fra le due icone della televisione italiana, oltre che la medesima vanità.

Raffaella ospite da Luciana Littizzetto e Fabio Fazio a “Che tempo che fa” (foto Rai).

Raffaella Carrà aveva raccontato in una delle sue ultime ospitate: “Alla mia età e con la mia esperienza, io non sono più lì in attesa di un programma tutto mio che mi faccia vibrare. Sono contenta di fare le ‘pillole‘“. Era dunque entusiasta della trasmissione “A raccontare comincia tu” che gli era stata assegnata da Stefano Coletta.

L’ultima intervista di quel programma fu quella fatta a Luciana Littizzetto, e purtroppo fu l’ultima in assoluto fra quelle realizzate da Raffaella Carrà. Secondo il caschetto biondo della televisione italiana, Lucianina sarebbe il miglior tiramisù che abbiamo in Italia: dire che vale tanto oro quanto pesa, secondo la Carrà, sarebbe stato troppo poco.

Raffaella Carrà e Luciana Littizzetto: “Nella vita, la libertà e fare quello che senti”

Raffaella e Luciana Littizzetto si incontrano a Torino per registrare il programma “A raccontare comincia tu” (foto Rai).

La stima fra Luciana Littizzetto e Raffaella Carrà è sempre stata reciproca. Lucianina la imitò anche più volte, celebrando il suo personaggio e rendendolo ancora più attuale con la parodia della canzone “Io sono Giorgia“. Da parte sua, la Carrà spiegò di essersi divertita tantissimo nella sua ultima intervista realizzata con la Littizzetto.

La Raffaella nazionale, però, non aveva alcuna intenzione di fermarsi, e più volte aveva accennato a dei progetti futuri. Invitata a “Che tempo che fa” a fine 2019, la Carrà non aveva scartato l’ipotesi di una nuova serie di “A raccontare comincia tu”, rivelando: “Nel caso dovessi fare un’altra serie, la prossima vittima sarà Fabio Fazio“.

Ecco la semplice ma struggente dedica di Luciana Littizzeto dopo la morte di Raffaella Carrà: