PAMELA D’AMICO AO VIVO LIVE BRASIL 5 LUGLIO ALLE 19.30

PAMELA D’AMICO, reduce dal successo del singolo “VIVO NEL MONDO”, definita da molti addetti ai lavori l’erede di Ornella Vanoni, grazie alla sua vocalità e al repertorio artistico, che la vede interpretare brani classici e attuali del mondo musicale italiano e brasiliano, lunedì 5 luglio alle 19.30 si esibisce live a Roma in Piazza del Popolo sul palco allestito per sostenere con musica e intrattenimento gli Azzurri in gara agli Europei di calcio per UEFA EURO 2020.

Al video di “VIVO NEL MONDO”, girato da Daniele Barbiero, è stato assegnato il premio “Sorriso Diverso Menzione Speciale”, consegnato dal maestro Vince Tempera al Festival internazionale del film corto Tulipani di seta nera, con questa motivazione: “Per aver lanciato attraverso la sua musica, con il brano “VIVO NEL MONDO”, un grido d’allarme per sensibilizzare le persone verso un percorso di consapevolezza per salvare il nostro pianeta. Ricordando i colori, i profumi e gli odori delle spiagge italiane che riempiono il cuore”. “VIVO NEL MONDO” è stato poi scelto per chiudere la maratona di RaiPlay dedicata alla Giornata della Terra 2021 (Earth Day 2021) e Pamela D’Amico è stata inserita tra gli Artisti per la Terra sul sito di One people one planet, ottenendo ottime recensioni a Tg2 Storie e Rai news 24.

Pamela D’Amico, cantautrice italo-brasiliana, nata l’8 dicembre, ha origini a metà tra l’Abruzzo e il nord-est del Brasile, nella colorata Salvador de Bahia. Vive a Roma da 8 anni, dopo aver girato il Mondo, perché dice: “è la città che mi ha rubato il cuore”. Da agosto 2020 è autrice e conduttrice insieme a Max De Tomassi, del programma “Radio2 Brasil” dalla sede storica di Via Asiago 10, con il ruolo di ponte tra i due Paesi, l’Italia e il Brasile, dal punto di vista musicale e culturale. È stata la prima in Italia a riproporre, in italiano e portoghese, cantando e suonando dal vivo in studio ad ogni puntata, tutto il repertorio che negli anni ha rappresentato l’incontro tra i due paesi. Di recente ha pubblicato il singolo “VIVO NEL MONDO”, che ha riscosso ottimi risultati nei confronti del pubblico e degli addetti ai lavori.

