myanmar,-l’avvocato-degli-oppositori-che-perde-tutte-le-cause.-“ma-ne-vado-fiero”

BANGKOK – Nei decenni in cui ha esercitato come avvocato in Myanmar, U Khin Maung Zaw ha perso quasi tutte le cause. Il suo record lo riempie di orgoglio. “Il mio motto, e quello di tutti coloro che difendono i diritti umani in Myanmar, è semplice” ha detto. “La causa è perduta, viva la causa!”

Khin Maung Zaw ha 73 anni e oggi rappresenta un’altra cliente ancora che è improbabile che riceva un equo processo: si tratta di Aung San Suu Kyi, l’ esponente 76enne dei diritti civili in Myanmar, il cui governo eletto è stato destituito da un colpo di Stato dell’esercito nel febbraio scorso.