masantonio,-anticipazioni-terza-puntata

Masantonio – Sezione scomparsi anticipazione terza puntata

Prosegue venerdì 9 luglio 2021 la terza puntata di Masantonio – Sezione scomparsi in prima tv su Canale 5! Diretto da Fabio Mollo ed Enrico Rosati, la fiction vede protagonista Alessandro Preziosi qui nei panni di Elio Masantonio, investigatore dal passato misterioso alla guida di una piccola task force per risolvere i casi di persone scomparse.

Ad affiancarlo nelle sue indagini, c’è Sandro Riva (Davide Iacopini), un giovane e volenteroso poliziotto che molto presto si rivelerà essere il partner perfetto.

Accanto a loro troviamo anche Bebo Storti, a cui si aggiungono Claudia Pandolfi, Daniela Camera, Virginia Campolucci e Andrea Di Casa. Scopri qui il cast completo di Masantonio – Sezione scomparsi.

continua a leggere dopo la pubblicità

Continua a leggere l’articolo per scoprire le anticipazioni della terza puntata di Masantonio in onda venerdì 9 luglio in prima tv su Canale 5.

Alessandro Preziosi (Elio Masantonio) E Davide Iacopini (Sandro Riva) in Masantonio – Sezione scomparsi. Credits: Mediaset

Masantonio anticipazioni episodio 3

Continuano le indagini portano Masantonio (Alessandro Preziosi) e Riva (Davide Iacopini) in una vecchia casa di campagna. Questa volta i due colleghi sono sulle tracce di un brillante fisico (Davide Mancini) dalla vita misteriosa. L’uomo, infatti, negli ultimi anni si è estraniato dal mondo per dedicarsi alla formulazione di un’equazione rivoluzionaria che potrebbe essere la causa della sua scomparsa.

In lui c’è una maniacalità ossessiva che a Riva ricorda fin troppo i modi di fare del collega, Masantonio… Segue intanto la ricerca di Don Giulio (Alberto Giusta), un prete scomparso nel nulla che conduce Masantonio a scontrarsi con un fantasma del suo passato. Ripercorrendo la vita del prete, Masantonio e Riva si accorgono che Don Giulio per tutto questo tempo ha nascosto una doppia vita. Di cosa si tratta?

Masantonio quando va in onda su Canale 5? Programmazione

continua a leggere dopo la pubblicità

Ecco quando vedere i restanti episodi di Masantonio – Sezione Scomparsi su Canale 5 in prima serata:

Prima puntata – venerdì 25 giugno 2021

– venerdì 25 giugno 2021 Seconda puntata – domenica 4 luglio 2021

– Terza puntata – venerdì 9 luglio 2021

– venerdì 9 luglio 2021 Quarta puntata – venerdì 16 luglio 2021

– venerdì 16 luglio 2021 Quinta puntata – venerdì 23 luglio 2021

ATTENZIONE: la programmazione di Masantonio – Sezione Scomparsi è soggetta a variazioni.

Masantonio in diretta e in streaming

Come fare a seguire gli episodi di Masantonio – Sezione scomparsi se non puoi farlo in diretta su Canale 5? In questo caso niente paura, tutti gli episodi della fiction con Alessandro Preziosi sono sempre disponibili in streaming su Mediaset Play Infinity. Questa è infatti la piattaforma gratuita dove recuperare la maggior parte dei contenuti trasmessi sulla rete.