le-ricette-da-gustare-sotto-l’ombrellone

La vostra spiaggia preferita è così selvaggia che non c’è nemmeno un chiosco dove prendere qualcosa da mangiare? Oppure dove andate solitamente al mare c’è solo un bar che fa panini che, sì, vi risulta comodo, ma che non può essere la soluzione per tutti i giorni? In entrambi i casi potete pensare di portarvi il pranzo da casa così da non dovervi staccare mai dal vostro adorato posto al sole.

Pranzo al mare: i consigli

Per le ricette da portare in spiaggia pensate a:

-qualcosa di rinfrescante e dissetante che sia a base di frutta e verdura di stagione che ci aiuta a reintegrare l’acqua e i sali minerali persi durante la sudorazione.

-qualcosa di leggero: evitiamo piatti fritti, ricchi di condimenti e ipercalorici che potrebbero rendere complicata la digestione e rovinarvi la possibilità di fare un bagno al mare o altre attività in spiaggia.

-qualcosa di comodo da servire e da mangiare, che quindi, per esempio, non sia necessario affettare. Può essere un panino, un’insalata, una pasta fredda. In alternativa si può pensare anche a una frittata o una torta salata portandole già a fette. E non dimentichiamoci che esistono anche le monoporzioni per essere pratici e smart (anche in spiaggia!)

Non dimenticate da bere in abbondanza: specie quando fa molto caldo l’acqua è sempre preferibile agli alcolici, alle bibite gasate o alle bevande zuccherate. In alternativa potete pensare a un estratto o un centrifugato di frutta e verdura o a un infuso freddo.

Cibo e bevande vanno trasportate e conservate in una borsa termica per mantenerle fresche e far sì che non deperiscano in fretta.

Per servire cibo e bevande alla plastica preferite piatti e posate compostabili e borracce termiche.

E quando avete finito di pranzare, non dimenticate di raccogliere i rifiuti e smaltirli correttamente.

