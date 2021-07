jasmine-carrisi-durissima-“siamo-meno-peggio-di-come-…”

Spread the love











Jasmine Carrisi è la nota figlia di Albano la quale lo scorso anno ha debuttato ufficialmente nel mondo della musica con il suo brano intitolato Ego. Nonostante sia molto giovane e non abbia nemmeno vent’anni, Jasmine sembra avere le idee abbastanza chiare e sa cosa vuole dalla vita. È presente sui vari social network e nello specifico su Instagram dove ha un grande seguito. È stata anche giudice insieme al padre di un famoso programma andato in onda l’inverno scorso su Rai 2 e condotto da Antonella Clerici. Stiamo parlando di The Voice senior.

Jasmine Carrisi ha fatto il suo esordio nel mondo dello spettacolo

Insomma sembrerebbe che Jasmine abbia iniziato a far carriera nel mondo dello spettacolo e soprattutto abbia dimostrato già di avere tante qualità e soprattutto un certo talento che le permetterà sicuramente di avere un grande successo in questo mondo. Del resto, è la figlia di uno dei più grandi artisti della musica italiana ovvero Albano ed anche la madre è una nota showgirl ovvero Loredana Lecciso. Come abbiamo già avuto modo di vedere, anche sui social network Jasmine è piuttosto seguita anche se in questi anni è stata anche parecchio criticata ed anche uno dei bersagli principali degli haters.

La figlia di Albano pubblica una foto su Instagram e cattura il web

Nelle scorse ore però, la figlia del noto cantante di Cellino San Marco ha condiviso sul suo profilo Instagram una fotografia dove appare davvero bellissima e radiosa con un addosso un vestitino in jeans che ha fatto letteralmente impazzire tutti i suoi follower. Nella didascalia della foto in questione, Jasmine scrive così “Ho sfruttato la golden hour #gaelleparis #adv“. Il vestitino in realtà ha messo ben in risalto le sue forme ed anche il suo viso, ma soprattutto i suoi occhi chiari. Insomma, un mix che sicuramente ha catturato l’attenzione dei suoi follower che non hanno perso occasione per farle dei complimenti. “Una fatina meravigliosa ”, ha scritto qualcuno. Ed ancora un altro scrive “ Occhi di cristallo ”.

Ma la prima a commentare è stata mamma Loredana con tre cuori azzurri.

Le parole di Jasmine sulla sua famiglia

Alcuni giorni fa Jasmine sembra aver rilasciato un’intervista molto importante al Corriere della Sera dove oltre a parlare dei suoi progetti futuri sembra abbia anche parlato della sua famiglia e del rapporto con i genitori e con i suoi fratelli. “Siamo meno peggio di come ci dipingono. Ho un rapporto speciale con mia sorella Brigitta ma anche con Yari, parliamo di musica. Con Romina parlo di Los Angeles, dove vorrei trasferirmi”.

