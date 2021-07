in-edicola-sul-fatto-quotidiano-del-5-luglio:-guerre-stellari,-ecco-i-due-fronti-su-cui-si-litiga-ancora

Inpgi – Le redazioni sono sempre più vuote e la categoria è divisa sul futuro dell’ente previdenziale. L’Inps è pronto ad assorbirlo ma il sindacato non vuole. Il commissariamento però non lo salverà

Sidney, settembre 2000. Ai blocchi di partenza della piscina centrale dell’International Aquatic Centre, un ragazzo della Guinea Equatoriale sta per fare il suo esordio alle Olimpiadi nei 100 m stile libero. Dopo la falsa partenza dei suoi due avversari, è da solo a bordo vasca e aspetta lo start per la batteria valida per le […]

Quirinarie – La campagna

Come un fiume carsico, il nome di Silvio Berlusconi riaffiora per l’ennesima volta in direzione Quirinale. Può sembrare assurdo nel 2021 che a qualcuno venga in mente di proporre come presidente della Repubblica il personaggio più divisivo dell’Italia contemporanea, eppure è davvero così: Lui è scaramantico ma ci crede e Loro, quelli che gli stanno […]