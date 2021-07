il-finale-di-young-royals,-spiegato

Come finisce Young Royals

Come finisce Young Royals? Si conclude con il sesto episodio la prima stagione della serie Netflix diretta da Rojda Sekersöz e Erika Calmeyer.

ATTENZIONE: quello che segue è la spiegazione integrale del finale della prima stagione di Young Royals e include grossi spoiler su tutto quello che succede. Se non avete ancora concluso la visione della prima stagione o non volete guastarvi le sorprese, vi consigliamo di non proseguire la lettura. Se invece volete scoprire come finisce Young Royals, qui troverete tutta la trama completa.

Una volta arrivato al prestigioso collegio Hillerska, il principe Wilhelm (Edvin Ryding) ha finalmente l’opportunità di esplorare la sua vera natura e scoprire che tipo di vita desidera realmente. Wilhelm inizia a sognare un futuro all’insegna della libertà e dell’amore incondizionato, lontano dagli obblighi reali… ma quando diventa inaspettatamente il prossimo erede al trono, il suo profondo dilemma lo pone di fronte a una scelta: amore o dovere.

continua a leggere dopo la pubblicità

Il sesto episodio della prima stagione si apre con lo scandalo che travolge Wilhelm. Suo cugino di secondo grado August (Malte Gårdinger) ha diffuso un video che ritrae Wilhelm e Simon (Omar Rudberg) mentre fanno sesso. La regina Kristina (Pernilla August) arriva a Hillerska e annuncia una conferenza stampa per negare che quello ritratto nel video sia Wilhelm. Non è tutto: la regina proibisce al figlio di continuare a vedere Simon.

Nel frattempo Sara (Frida Argento), la sorella di Simon, è risalita a August: quest’ultimo ha voluto vendicarsi perché la famiglia del cugino ha avuto tutte le ricchezze, mentre quella di August è rimasta senza il becco di un quattrino. Sara ricatta August: avrà il suo silenzio in cambio di un posto alla Hillerska.

Alla conferenza stampa, Wilhelm nega di essere uno dei due soggetti del video diffuso in Rete. Le parole della regina hanno fatto breccia: Wilhelm le aveva detto di voler vivere una vita normale con Simon alla luce del sole, ma sua madre lo ha dissuaso parlandogli dei suoi amori naufragati. Essere un membro della casa reale è un privilegio, rammenta la regina al principe.

Da sinistra: Simon (Omar Rudberg) e il principe Wilhelm (Edvin Ryding) in una scena della serie. Credits: Netflix.

continua a leggere dopo la pubblicità

Quando Wilhelm rivede Simon, il principe continua con la linea dura: non potranno essere più visti pubblicamente insieme a seguito dello scandalo. Ferito dal ragazzo che ama, Simon decide di non volere più essere il segreto di nessuno, e per quella ragione lascia Wilhelm.

Nel frattempo Felice (Nikita Uggla) è riuscita a risalire all’identità del colpevole: è stato August a diffondere il video. Per Wilhelm il tradimento sarà doppio quando scoprirà che la regina ne era già al corrente: non glielo aveva detto per non destare ancora più attenzione sulla famiglia reale.

Allo spettacolo indetto dalla scuola prima delle vacanze di Natale, Wilhelm siede insieme ai suoi compagni mentre Simon si esibisce con il coro.

“Bel concerto” dice Wilhelm a Simon, per poi abbracciarlo davanti agli sguardi inconsueti di tutti i presenti. “Mi dispiace” dice Simon, stringendo il principe a sé. “Ti amo” gli sussurra Wilhelm all’orecchio. “Spero che passerai un buon Natale” gli risponde Simon mentre i due si separano.

continua a leggere dopo la pubblicità

Salito in automobile, Wilhelm appare rinvigorito: se il peso della corona e delle sue future responsabilità sembravano avere spento la fiamma del suo amore, lo sguardo che il principe rivolge al pubblico, infrangendo la quarta parete, suggerisce che Wilhelm è intenzionato a combattere per Simon e per la sua felicità.

La seconda stagione, che presumibilmente riprenderà il racconto da dopo la pausa natalizia, si preannuncia dirompente. Del resto, sia Wilhelm che Simon continueranno a frequentare Hillerska: non è detta l’ultima parola.