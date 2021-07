fabrizio-corona-una-furia-contro-malika-chalhy-“io-odio-…”

Spread the love











E’ destinata a crescere sempre di più, e a non placarsi, la polemica che vede protagonista la giovane Malika Chalhy. La ragazza di soli 22 anni alcuni mesi fa è stata cacciata di casa e ripudiata dai suoi genitori solamente perché omosessuale. La sua storia ha fatto molto discutere e allo stesso tempo commuovere, motivo per il quale è stata organizzata una raccolta fondi proprio in suo sostegno. La giovane ha però deciso di togliersi qualche sfizio dando luogo ad una polemica piuttosto accesa. Sulla questione si è espresso, nelle scorse ore, anche Fabrizio Corona. Ma, quali sono state le sue parole?

Malika Chalhy al centro della polemica

La vicenda che riguarda Malika Chalhy, ovvero la ragazza di 22 anni cacciata di casa dai genitori perché lesbica, ha fatto molto discutere negli ultimi mesi. Proprio per aiutare la giovane ad affrontare questo terribile momento ecco che è stata organizzata una raccolta fondi che sarebbe dovuta servire per aiutarla a pagare avvocati e psicologo e poter, quindi, riprendere in mano la propria vita. La giovane però ha deciso di utilizzare i soldi in maniera diversa. E nello specifico acquistando una Mercedes Classe A usata che le sarebbe costata 17 mila euro. E poi ancora un cane, nello specifico un bulldog francese, che le sarebbe costato invece ben 2.500 euro. Beni di lusso non necessari che hanno fatto finire la giovane al centro di una grossa polemica.

Il video di Vanessa May

In molti si sono espressi duramente sulla questione, tra questi anche l’ex re dei paparazzi ovvero Fabrizio Corona che non ha perso l’occasione di commentare il video su Instagram della sua amica Vanessa May. Nello specifico la sua amica ha postato un video nel quale afferma “Odio terribilmente le cazz***. Malika, la raccolta fondi, un nuovo Mercedes, un french bulldog acquistato a 2.500 euro, un cane. Ragazzi io lo dico per voi, aprite gli occhi vi stanno prendendo per il c***”. La donna ha poi proseguito “A me non interessa fare raccolte fondi, io ho il mio Ferrari parcheggiato qua sotto, io sto in hotel. Ma aprite gli occhi non permettete a questa gente di approfittare di voi”.

Fabrizio Corona, che come sempre ha dimostrato di non avere alcun timore nell’esprimere i suoi pensieri, ha scelto di intervenire sulla questione Malika Chalhy condividendo il video dell’amica Vanessa May. L’ex re dei paparazzi alle parole espresse dall’amica ha poi aggiunto “Nel marasma di questi giorni, finalmente qualcuno che ha il coraggio di dire le cose come stanno. Condivido tutto. Tutto quello che i benpensanti non dicono”.

