Così i correttori automatici cambiano il modo in cui scriviamo

Da qualche tempo, sui social network si è diffuso il gioco di completare le frasi con i suggerimenti automatici dello smartphone per poi confrontare i risultati: quelle che vengono pubblicate sono a volte comiche e surreali, ma in altrettante occasioni assumono un senso compiuto che dimostra quanto stiano evolvendo i sistemi di intelligenza artificiale (per la precisione, algoritmi di natural language processing) che aiutano a completare le frasi, spesso fornendo una scelta tra 3 parole che potrebbero essere adatte.

Secondo quanto spiegato da Paul Lambert, responsabile della funzione Smart Compose di Google (il sistema di suggerimento automatico impiegato su Gmail), l’idea di un programma in grado di aiutare chi scrive a concludere la frase nasce anche dall’esperienza di chi si occupadi software. Dal momento che i codici possono contenere lunghe stringhe di sequenze identiche, gli ingegneri informatici spesso fanno affidamento a scorciatoie chiamate completamento del codice, che permettono di risparmiare tempo.

È da qui che potrebbe essere arrivata l’idea di creare un sistema simile, ma pensato per aiutare i tanti lavoratori che, secondo uno studio di McKinsey, trascorrono oltre un quarto del tempo a rispondere a mail e messaggi.

Come funzionano i suggeritori automatici

Ma come fanno questi sistemi a prevedere, spesso accuratamente, quale sia la prossima parola che si è intenzionati a digitare? La logica è la stessa impiegata dal sistema di correzione di Google Docs: analizzando miliardi di mail o di messaggi di testo, questi sistemi di intelligenza artificiale imparano a capire quali sono le parole che hanno la maggiore probabilità di seguire quelle che si sono appena digitate. Nei casi più evoluti, a furia di prevedere autonomamente la successione delle parole, questi algoritmi (tra cui spicca GPT-3 di OpenAI) sono anche riusciti a scrivere brevi saggi di senso compiuto.

I software di completamento automatico si basano in parte sul comportamento generale delle persone: per esempio, se si sta scrivendo un messaggio di venerdì è più probabile che, dopo avere digitato la parola “buon”, venga suggerito di completare la frase con “weekend”. Altri suggerimenti sono invece basati sull’analisi del proprio uso personale: quando annoto su smartphone la lista della spesa, dopo aver scritto “pappa” il suggeritore mi consiglia immediatamente di aggiungere “Johnny”, che è il nome del mio cane. Cui quella “pappa” è effettivamente destinata.

Tutto questo rende effettivamente più veloci? Sul tema gli studi si dividono: secondo alcuni ricercatori, il completamento automatico potrebbe avere l’effetto paradossale di rallentare la scrittura, soprattutto perché costringe ad analizzare tra varie opzioni mentre siamo già impegnati a digitare; altri segnalano invece come possa migliorare la rapidità e l’accuratezza delle persone che hanno meno dimestichezza con la tastiera dello smartphone.

Gioie e dolori dei suggeritori

Altri studi non si sono però concentrati su velocità e accuratezza, ma sul modo in cui l’utilizzo dei programmi di testo predittivo può modificare il modo in cui si scrive: “I suggerimenti vengono offerti svariate volte al secondo nel bel mezzo del processo di pianificazione di ciò che stiamo scrivendo, di conseguenza possono dare forma ai contenuti che scriviamo”, si legge nello studio firmato da Kc Arnold dell’Mit di Boston.

I risultati di questa ricerca, per la quale sono stati analizzati i testi di centinaia di persone, scritti con e senza l’ausilio dei suggerimenti automatici, mostrano come chi sfrutta i sistemi di scrittura predittiva aumenti significativamente l’utilizzo di parole prevedibili. Ciò significa che le persone selezionano tramite il suggeritore alcune parole, spesso più semplici e vaghe, che altrimenti avrebbero sostituito con termini meno comuni e più specifici. Non solo: nella stessa ricerca è stato evidenziato come chi utilizza il suggeritore tende a scrivere messaggi più brevi. Secondo i ricercatori, ciò avviene perché il suggeritore sprona a saltare alcune parole, offrendo subito in suggerimento quella successiva e abbreviando così il nostro testo. Un esempio legato al contesto: mentre stavo per digitare “nostro” (nella riga qui sopra), il software avrebbe potuto suggerirmi di scrivere immediatamente “testo”, saltando l’aggettivo possessivo e abbreviando così il messaggio.

Parole più prevedibili e frasi più brevi: messa così, non sembra che il sistema di scrittura predittiva incentivi a formulare testi più originali o comunque migliori. Al contrario: come avviene in altri sistemi in cui gli algoritmi di selezione giocano un ruolo fondamentale (la musica su Spotify, le serie tv su Netflix, l’informazione su Facebook), è possibile che questo sistema ci rinchiuda in una sorta di filter bubble linguistica, in cui siamo spronati a usare sempre le stesse parole, limitando la nostra espressività.

Quando lo smartphone scrive per noi

C’è un altro elemento ancora, perché in alcune occasioni i suggerimenti automatici fanno addirittura utilizzare espressioni che non rispecchiano il nostro carattere. Di recente, mia sorella mi ha scritto per darmi una buona notizia che la riguardava e stavo per risponderle: “Brava! Sono felice per te”. Arrivato alla “f” di “felice”, il completamento automatico mi ha però indicato anche l’alternativa “fiero”. E senza pensarci troppo ho appunto scritto: “Sono fiero di te”. Un modo di esprimermi che non è per niente mio e che mi è suonato innaturale nel momento stesso in cui ho cliccato Invia. E in effetti non ero stato io a scrivere: almeno in parte, era stato il completamento automatico dello smartphone a rispondere a mia sorella.

Ma allora è davvero il telefono che pensa per me? A parte qualche caso eccezionale, il giorno in cui i software di intelligenza artificiale si sostituiranno alle nostre facoltà cognitive è ancora molto lontano e potrebbe anche non arrivare. A volte, però, è difficile sfuggire alla sensazione che questa strada sia già stata intrapresa.