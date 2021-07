Spread the love











Nei Consigli giudiziari, secondo l’ex pm del Pool, i difensori non dovrebbero esprimersi sulle promozioni delle toghe perché altrimenti si creerebbero circuiti clientelari. Strano che un rischio simile non venga denunciato per i pm che, nei “mini Csm” distrettuali, si trovano a votare sulla carriera dei gip

