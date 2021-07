Chi è Andy Jassy, il nuovo Ceo di Amazon che prende il posto di Jeff Bezos

Non è naturalmente un addio ad Amazon: da oggi, 5 luglio 2021, Jeff Bezos non sarà più Ceo del gigante dell’e-commerce. Suo successore sarà Andy Jassy. Bezos abbandona il ruolo apicale dopo 27 anni. La sua decisione era stata annunciata lo scorso febbraio. Jassy fino a oggi ha gestito la divisione dell’Amazon Web Service, il sistema di Cloud Computing più utilizzato al mondo.

Jassy è nato a Scarsdale, New York, e ha 52 anni. Il suo patrimonio è stimato intorno ai 377 milioni di dollari. È l’uomo che ha fondato nel 2013 la Amazon Web Services, la divisione che si occupa di cloud computing e che ha chiuso il 2020 con oltre 13.5 miliardi di profitti, pari al 63% di quelli dell’intera società. È la divisione che copre il 32% del mercato. È tra i proprietari minori della Seattle Kraken, squadra di hockey su ghiaccio ed è presidente della Rainier Prep, un’associazione di beneficienza di Seattle.

È sposato con Elena Rochelle Capla, fashion designer per Eddie Bauer. I due hanno due figli e vivono a Seattle. Il Guardian ha scritto che ha fatto subito una grande impressione su Bezos nel 1997, quando è entrato nella società, durante una partita di broomball, molto in voga all’interno dell’azienda a quanto pare. La sua sfida riguarderà questioni piuttosto critiche che riguardano l’azienda e che hanno fatto parlare parecchio negli ultimi anni come il trattamento dei lavoratori, le condizioni dei magazzini e le indagini in corso negli Stati Uniti per il comportamento monopolista dell’azienda.

Bezos intanto non lascerà Amazon – la creatura che ha fondato nel 1994 come azienda per la vendita di libri online, e che oggi vende di tutto, coprendo il 41% dell’e-commerce mondiale e distribuisce contenuti in streaming agli altri numerosi servizi che fornisce; oltre un milione e 300mila dipendenti in tutto il mondo. Bezos resterà Presidente Esecutivo di Amazon. Le sfide che affronterà nel prossimo futuro riguardano la corsa allo spazio, l’editoria e la filantropia. Ha comprato il Washington Post nel 2013 e fondato la Bezos Earth Fund. Per quanto riguarda lo spazio sembra essere tutto pronto per il 20 luglio, quando è programmato il primo viaggio di turismo spaziale della sua Blue Origin. A bordo con lui ci saranno il fratello Mark Bezos, l’ex pilota di 82 anni Wally Funk e un viaggiatore che ha pagato il biglietto 28 milioni di dollari. Non si conosce ancora la sua identità. La corsa allo spazio vede come principali rivali Elon Musk con la sua Space X e Richard Branson con la Virgin Galactic che ha programmato il primo viaggio il prossimo 11 luglio.

