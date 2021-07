Can Yaman, cambia tutto: decisione davvero sorprendente – VIDEO

Un cambio improvviso per Can Yaman, del tutto inaspettato e che rimescola le carte in gioco per l’attore turco

(@Twitter)

Per Can Yaman e Ozge Gurel cambia tutto a partire dalla prossima settimana a causa della decisione di Mediaset. La decisione è quella di cancellare la messa in onda nella fascia pomeridiana di Canale 5, quindi l’appuntamento delle 14:45 sarà annullato. A partire da domani, lunedì 5 luglio, nella fascia oraria dedicata a Mr Wrong – Lezioni d’Amore, quindi subito dopo Una Vita – Acacias 38, sarà trasmessa la soap opera turca Brave and Beautiful.

Soltanto un mese fa, Mr Wrong aveva preso il posto del dating show Uomini e Donne che si è fermato per la pausa estiva e, a partire da domani, farà spazio ad un’altra soap opera turca che, però, non vedrà come protagonista Can Yaman come siamo abituati a vedere.

Can Yaman, quando e dove vedere Mr Wrong – Lezioni d’Amore

Can Yaman e Ozge Gurel (@Facebook)

Doppio appuntamento annullato, dunque, per Can Yaman e Ozge Gurel che andranno in onda soltanto la sera su Canale 5. Anche in questo caso, però, la coppia che fa sognare i telespettatori di Mr Wrong – Lezioni d’Amore subisce una variazione: lunedì 5 luglio, la soap opera turca che ha raccolto circa 9% di share nelle passate settimane, non andrà in onda. Per domani sera, infatti, è prevista la messa in onda della seconda puntata di Temptation Island con Filippo Bisciglia e le 6 coppie.

Mr Wrong tornerà, quindi, in prima serata a partire da martedì 6 luglio e per tutti i martedì successivi.