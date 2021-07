brave-and-beautiful:-il-significato-in-italiano

Brave and Beautiful significato in italiano, “Coraggioso e bellissimo”

Scopriamo il significato di Brave and Beautiful, la nuova soap opera turca dell’estate in onda da lunedì 5 luglio nel day-time di Canale 5. Si tratta di una prima assoluta per l’Italia dopo il suo debutto in Turchia su Tv Star dal 10 novembre 2016 al 22 giugno 2017.

Protagonisti del Drama sono Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ), uomo affascinante e misterioso che, arrivato a Korludağ, incontra la bellissima Sühan (Tuba Büyüküstün. L’attrazione è reciproca, ma il loro sarà un amore impossibile: l’opposizione tra le rispettive famiglie, purtroppo ha radici nel lontano passato…

Dunque qual è il significato in italiano “Brave and Beautiful”? Tradotto dall’inglese il titolo della soap significa “coraggioso e bello“, due aggettivi che si riferiscono certamente al suo protagonista principale, Cesur. Quest’ultimo si innamora infatti della donna impossibile, ma sarà pronto ad affrontare tutte le sfide per riuscire ad amarla e a proteggerla da ogni minaccia.

Questo è però il titolo con cui la soap arriva in Italia su Canale 5. Come si chiama invece Brave and Beautiful in turco, e che cosa significa?

Suhan Korludag (Tuba Büyüküstün) e Cesur Alemdaroglu (Kivanç Tatlitug) in Brave and Beautiful. Credits: Mediaset.

Cesur ve Güzel traduzione in inglese

In Turchia debutta con il titolo “Cesur ve Güzel” il drama a metà tra thriller e sentimentale creato da Ece Yörenç e diretto da Ali Bilgin. Cosa significa quindi in turco il titolo della soap con protagonisti i modelli internazionali Kıvanç Tatlıtu e Tuba Büyüküstün?

In questo caso scopriamo che anche il titolo originale della soap tradotto in italiano significa “audace e bello“, proprio come in inglese. Si tratta quindi di uno di quei rari casi in cui avviene una traduzione letteraria di un titolo da una lingua a un’altra.

Per fare un esempio, citiamo un altro titolo turco andato in onda sempre su Canale 5 come Erkenci Kuş, la soap con Can Yaman nei panni di Can Divit, che non significa Daydreamer (“sognatore a occhi aperti”) in turco. Quest’ultimo avrebbe infatti un altro nome se tradotto letteralmente dal turco (Erkenci Kuş)!

Brave and Beautiful va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 14.45 su Canale 5! Scopri qui da quante puntate è formata la nuova soap made in Turkey!