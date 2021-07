Spread the love

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi (4 luglio) a Boves: un’auto è finita fuori strada in Via Bisalta che collega il paese alla Frazione Mellana. La vettura è finita in un campo adiacente, ribaltandosi: il bilancio è di tre feriti, affidati alle cure del 118. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Cuneo e le forze dell’ordine.