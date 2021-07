Belen Rodriguez, ‘nuovo’ nome per la figlia che sta per nascere: il motivo – FOTO

Belen Rodriguez, ‘nuovo’ nome per la figlia che sta per nascere: il motivo è curioso. Una foto ha sciolto ogni dubbio a riguardo

Belen Rodriguez è in dolce attesa (Foto: Getty)

Sono momenti di grande felicità per Belen Rodriguez. La showgirl argentina sembra aver finalmente trovato l’amore della sua vita in Antonino Spinalbese, noto fotografo e hair stylist. I due hanno annunciato ormai da alcuni mesi che avranno una bambina, proprio a coronamento della loro unione. Sarà il primo figlio per il 26enne ligure, mentre per Belen si tratta della seconda gravidanza, dopo la nascita di Santiago, avuto da Stefano De Martino. Parlando all’interno della trasmissione di Canale 5 “Verissimo“, qualche settimana fa, la modella ha affrontato l’argomento.

“Sognavo di avere una femminuccia. Si chiamerà Luna Marie e nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine. Ero rimasta delusa dall’amore e invece ora mi sento davvero felice. Non troverò mai più una persona come Antonio”.

Belen Rodriguez, ‘nuovo’ nome per la figlia che sta per nascere: una foto toglie ogni dubbio

Il nome della figlia di Belen, Luna Mari (Instagram)

I dubbi sul nome della secondogenita di Belen sono stati tolti grazie ad una foto. Si perchè il papà, Antonino, ha già preparato la culla della piccola in arrivo. Attraverso un’immagine condivisa poi sui social, è stata immortalata la scritta abbinata che riporta testualmente “Luna Mari“. A spiegare la scelta era stata la stessa showgirl tempo fa, sottolineando come il nome Luna fosse da lei apprezzato perchè poco comune in Italia.

Maria è poi il suo secondo appellativo all’anagrafe e quindi ecco svelata la scelta. Il dubbio riguardava la presenza o meno della “e” finale. A quanto sembra la decisione dovrebbe essere ricaduta sulla versione abbreviata “Mari“. Non resta comunque che attendere pochi giorni, quando la piccola vedrà la luce. I genitori sono già al settimo cielo.