belen-esclusa-da-“tu-si-que-vales”?

Il seguito programma in onda il sabato sera su Canale 5 partirà per una nuova edizione. Riconfermato il cast, visto anche il successo ottenuto dal talent negli anni precedenti. Questa volta, però, la presenza di Belen Rodriguez non è assicurata.

Alcun dubbio sorge sul cast di Tu Si Que Vales, visto che è stato interamente riconfermato. Come le precedenti edizioni del programma, i protagonisti manterranno i ruoli avuti nelle scorse edizioni. Si parla di Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. Quest’ultima, dovrà rappresentare il voto del pubblico.

Invece, dubbi nascono sulla showgirl argentina Belen Rodriguez. Infatti, dato che dalla seconda settimana di luglio dovrebbero prendere il via le registrazioni, non è detto che Belen riuscirà ad assicurare la sua presenza.

Il programma Tu Si Que Vales viene prodotto da Fascino ed è condotto proprio da Belen Rodriguez, con Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Sembra che quest’anno, la data di inizio del talent show potrebbe essere fissata intorno ai primi di ottobre. Precisamente, il 2 ottobre. Se così non sarà, l’altra data venuta fuori sarebbe ancora prima del 2 ottobre: il 18 settembre.

Nulla ancora di ufficiale…ma sicuramente, tra metà settembre e i primi di ottobre la nuova edizione del programma campione di incassi prenderà il via.

Si hanno addirittura delle possibili date di inizio, l’unica incertezza rimane sulla presenza o meno di uno dei personaggi che tiene il timone del programma: Belen Rodriguez.

Belen Rodriguez riuscirà a presentarsi a Tu Si Que Vales?

Anche se Belen è stata riconfermata in Mediaset e all’interno del programma che va in onda il sabato sera su Canale 5, visto il successo delle scorse edizioni, ci sono dei dubbi sulla sua effettiva presenza.

Com’è noto, Belen Rodriguez è ormai agli sgoccioli della gravidanza e a brevissimo, da un momento all’altro, potrebbe nascere Luna Marì.

Tv Blog ha anticipato il via delle riprese di Tu Si Que Vales ma queste coincidono proprio con la possibile nascita di Luna Marì, secondogenita della showgirl. Ecco perché la presenza della showgirl nel programma è ancora in forse. Insomma, tutto “dipende” da Luna Marì!

