Il baccalà mantecato alla veneziana è una ricetta molto delicata che esalta il gusto del merluzzo artico di origine norvegese, che veniva importato a Venezia in versione stoccafisso, e che veniva ammollato pazientemente, poi cotto e pulito. Oggi non è più necessario procedere all’ammollo perché molte aziende producono filetti di stoccafisso già ammollato e pulito, conservati sottovuoto, ed è questo il formato che consigliamo per questa ricetta.

Dovete pensare al baccalà mantecato un po’ come a una maionese di baccalà, il principio infatti è “montare” il baccalà con l’olio. Per una riuscita professionale è bene usare la planetaria, ma ovviamente la ricetta tradizionale prevede solo un mestolo di legno e tanto olio di gomito.

Un segreto è quello di cuocere molto bene il baccalà e di aiutarsi con l’acqua di cottura per emulsionare bene la preparazione. È tradizione servirlo con la polenta, ma se la stagione è calda o se la polenta non vi piace, vanno benissimo anche i crostini di pane. A Venezia è il classico “cicchetto”, le tapas da mangiare quando si gira per i bàcari e si ordina un calice di vino; viene servito sui crostini di pane.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 35 minuti

Tempo totale: 55 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti:

Per il Baccalà Mantecato:

300 g Stoccafisso Filetti già ammollati

1/2 Limone

2 spicchi Aglio

q.b Acqua

4 foglie Alloro

150 ml Olio Extravergine D’Oliva

150 ml Olio Di Semi Di Mais

q.b Prezzemolo fresco

Per la polenta:

150 g Farina di mais per polenta

500 ml Acqua

q.b Sale

Preparazione:

Per preparare la ricetta del baccalà mantecato alla veneziana, prendete i filetti, sciacquateli leggermente sotto l’acqua corrente e metteteli in una pentola con mezzo limone, 2 spicchi d’aglio e 4 foglie di alloro.

Coprite con acqua fredda e mettete sul fuoco.

Portate a bollore e cuocete i filetti per 25 minuti. Spegnete e lasciate raffreddare.

In una pentola a parte preparate la polenta: mettete a bollire l’acqua con 2 pizzichi di sale. aggiungere la farina di mais a pioggia mescolando sempre.

Continuate la cottura sempre mescolando per almeno 35 minuti.

Scolate i filetti cotti, riduceteli con le mani a pezzi e metteteli nella planetaria con il gancio a frusta.

Tenete da parte l’acqua di cottura.

Iniziate a montare il baccalà aggiungendo poco olio alla volta, alternando l’olio di oliva con l’olio di semi e dell’acqua di cottura del merluzzo fino a ottenere una crema ben montata.

Con 2 cucchiai create delle quenelle di baccalà mantecato.

Create delle quenelle con la polenta e disponetele su un piatto di portata creando un fiore alternando le quenelle tra loro e decorando con foglie di prezzemolo.