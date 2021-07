AGGIORNAMENTO – Venasca piange Nicolas Francisco Valenzuela, vittima dell’incidente di stamattina

Lutto nella comunità di Venasca, colpita dalla morte di Nicolas Francisco Valenzuela: è lui il centauro vittima del tremendo incidente avvenuto all’alba di questa mattina (5 luglio) a Venasca, lo scontro fra la sua moto ed un’auto. Sul posto erano intervenuti Vigili del Fuoco di Saluzzo ed i Volontari di Venasca, le forze dell’ordine ed il 118: per il giovane, classe 1992 e nato in Argentina, purtroppo non c’è stato nulla da fare.