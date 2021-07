triennale-estate,-gli-appuntamenti-dal-5-all’11-luglio.

TRIENNALE ESTATE

PROGRAMMA DAL 5 LUGLIO ALL’11 LUGLIO

5 luglio

21.45 AriAnteo | Hong Kong Express (restaurato in 4k)

di W. Kar Wai con C. Lin, T. Leung Chiu Wai – Hong Kong – 99’

Proiezione a pagamento, per maggiori informazioni: spaziocinema.info

6 luglio

18.30 Milano Urban Center 2021 | Milano ScarCity. What the future taste like?

Sesto appuntamento di Milano Urban Center. La ricerca Milano ScarCity si propone di esplorare, in un futuro lontano almeno 30 anni, due scenari di sviluppo opposti e futuri per la città: quello “accelerazionista” – in cui Milano è una megacity globale, ricca, ma comunque non autonoma – e quello “decelerazionista” – con la città che abbraccia una decrescita sostenibile, un rallentamento, forse obbligato e meno abbondante, ma meno dipendente dalle reti globali che la sostenevano.

What the future taste like? sarà diviso in due atti: una food experience (limitata ad un numero massimo di 20 persone) che invita i partecipanti ad avvicinarsi al mondo degli insetti commestibili e una performance musicale di Tragedy Thompson, che realizzerà una selezione musicale dedicata al tema.

Milano ScarCity è una proposta a cura di Arianna Campanile, Caterina Laurenzi, Francesca Calvelli, Gabriele Leo, Giulia Pozzi, Grazia Mappa, Marco Minicucci e Mirko Andolina.

19.30 FOG Triennale Milano Performing Arts | madalena reversa – Romantic Disaster studio

Spettacolo a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Romantic Disaster è un incontro tra opposti, uno sguardo romantico sulla distruzione della natura e sulla natura distruttrice.

21.00 Alina Marazzi e il cinema | Moda e cinema: ieri, oggi e domani

Un viaggio nel tempo insieme a due ospiti d’eccezione, Maria Grazia Chiuri, Direttrice Artistica delle collezioni donna Dior, e Maria Luisa Frisa, critico e curatore, che, in conversazione con la regista Alina Marazzi, rifletteranno sui linguaggi e gli intrecci tra moda e cinema oggi e 100 anni fa.

Accompagnerà il talk la proiezione dei corti Lea e il gomitolo, Stramilano, Il To Cut is To Think (Alina Marazzi per Dior) e Il Castello dei Tarocchi (Matteo Garrone per Dior). Lea e il gomitolo e Stramilano, saranno musicati dal vivo da Painè Cuadrelli, produttore musicale, sound designer e dj.

22.30 Gesto suono azione: il passato è il nostro futuro? | Paquita Gordon / Painè Cuadrelli. Trame d’Opera

Un’esplorazione dell’universo dell’Opera italiana attraverso due traiettorie

eccentriche e complementari. Le selezioni su vinile di Paquita Gordon dialogano con le metamorfosi digitali realizzate da Painè Cuadrelli in una performance dinamica e multiforme. Il collage, la trasformazione e le ricomposizioni di frammenti di Opere generano un racconto sonoro tra intrecci timbrici e ritmi.

7 luglio

10.00 Triennale Radio Show

Evento online

Prosegue l’appuntamento radio settimanale in collaborazione con Radio Raheem. Host del programma Damiano Gullì, curatore del Public Program di Triennale in dialogo con Alina Marazzi, regista; Marco Tortoioli Ricci, Presidente di Aiap.

21.45 AriAnteo | Per Lucio

di P. Marcello con L. Dalla – Italia – 79′

Proiezione a pagamento, per maggiori informazioni: spaziocinema.info

8 luglio

10.00 Milano Cortina 2027 | Strategies and guidelines for post event sustainable living Milano Cortina 2027

Strategies and guidelines for post event sustainable living vuole stimolare un dibattito sull’eredità materiale e immateriale dei futuri giochi olimpici invernali del 2026. A partire dai progetti degli studenti del Politecnico di Milano, saranno coinvolti pubblici amministratori, Istituzioni, associazioni locali, atleti, docenti ed esperti.

Interventi di: Pierfrancesco Maran, Assessore a Urbanistica, Verde e Agricoltura, Comune di Milano; Isabella Inti, Alberta Cazzani, Stamatina Kousidi, professori del Politecnico di Milano; gli studenti internazionali del Politecnico di Milano; Luigi Alverà, Vicesindaco, Comune di Cortina D’Ampezzo; Remo Galli, Vicesindaco, Comune di Livigno; Laura Montedoro, Politecnico di Milano; Stefano Di Vita, Politecnico di Milano; Federica Scaringella, Associazione Consorzio Cascina Cuccagna; Filippo Romano, fotografo, professore del Master in Fotografia dello IUAV.

18.30 Il mestiere di grafico – oggi | Grafica programmata

Terzo incontro in collaborazione con AIAP. Programmazione, coding, generazione dinamica, tipografia parametrica, nuove medialità e fruizioni asincrone, ovvero di come il progetto visuale, incontrando la scrittura di codice o la generazione di palinsesti diventa capace di sfruttare la casualità e la randomizzazione. Intervengono: Marco Sammicheli, Direttore del Museo del Design Italiano di Triennale Milano, Marco Tortoioli Ricci, Presidente di Aiap, Giovanni Abbatepaolo, designer e developer indipendente, Roberto Arista (tbc), designer e developer, dottorando presso IUAV; Gloria Favaro e Cecilia Murgia, designer indipendenti.

19.30 Raheem sessions | DNN & Rosa Calix

Un’eclettica selezione a cura di DNN, collettivo di ricerca musicale tra elettronica e ritmi sotterranei (resident di Radio Raheem e co-fondatore di Lobo) e di Rosa Calix, collezionista e amante del suono in vinile che esplora ritmi spezzati con mood più sognanti.

21.45 AriAnteo | The Father-Nulla è come sembra

di F. Zeller con A. Hopkins, O. Colman – GB – 97′

Proiezione a pagamento, per maggiori informazioni: spaziocinema.info

9 luglio

18.30 Gesto suono azione: il passato è il nostro futuro? | Raheem sessions – Laila Al Habash

Classe 1998, Laila Al Habash, cresce con il mito di Mina e mescola nelle canzoni influenze contemporanee. Suoni avvolgenti e grezzi che fanno da sfondo a un flusso di parole dolci e sincere sono la matrice sonora di Laila, un racconto intimo e sfacciato che sgorga dal cuore e si poggia su una scrittura delicata e diretta.

19.30 FOG Triennale Milano Performing Arts | Collettivo MINE – Esercizi per un manifesto poetico

Spettacolo a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Lavoro di debutto del Collettivo MINE, Esercizi per un manifesto poetico coincide con l’atto fondativo della compagnia. Il manifesto trova la sua stesura danzata in una pratica coreutica scritta a dieci mani, dove respiro individuale ed unisono si compenetrano e la plasticità del corpo diviene ispirazione del linguaggio danzato e poetica collettiva.

21.00 Nuove Forme | John Talabot Live

Concerto a pagamento, biglietti: dice.fm

Nuovo appuntamento del format Nuove Forme in collaborazione con Club Nation. John Talabot occupa una posizione abbastanza unica nell’attuale panorama elettronico. Uno spazio che si è ritagliato rimanendo fedele a una visione artistica ampia nella sua portata e specifica nelle sue convinzioni. Il suo approccio di mentalità aperta alla creazione, raccolta e riproduzione di musica gli consente di sentirsi a proprio agio sul palco principale di un grande festival estivo come in un piccolo club locale, guadagnandosi il seguito sia del fan occasionale che dell’esigente intenditore lungo la strada. I suoi set notturni sono difficili da dimenticare, con esempi notevoli in luoghi e festival come Sónar, Pickle Factory, Moog o la Kelvingrove Art Gallery & Museum di Glasgow.Rigoroso e impegnato, ma costantemente dinamico e aperto agli imprevisti.

10 luglio

21.45 AriAnteo | Una donna promettente

di E. Fennell con C. Mulligan, B. Burnham – USA – 108′

Proiezione a pagamento, per maggiori informazioni: spaziocinema.info

11 luglio

21.45 AriAnteo | Lacci

di D. Luchetti con A. Rohrwacher, L. Lo Cascio – Italia – 100′

Proiezione a pagamento, per maggiori informazioni: spaziocinema.info

Informazioni

Triennale Estate

Tutti gli appuntamenti (salvo diversamente specificato) si svolgono nel Giardino di Triennale Milano. Ingresso libero, non è necessaria la prenotazione.

Orari apertura Giardino: martedì – domenica: 12.00-24.00