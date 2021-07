The Hot Zone – Area di contagio in streaming: dove vedere la serie completa

The Hot Zone – Area di contagio in streaming su Star di Disney+

The Hot Zone – Area di contagio in streaming su Star di Disney+ approda dal 7 maggio 2021. Si tratta di una serie di genere thriller scientifico drammatico. La protagonista è la dottoressa Nancy Jaax, un’eroina coraggiosa, determinata e brillante. È interpretata da Julianna Margulies, conosciuta principalmente per i ruoli di Carol Hathaway in E.R. – Medici in prima linea e di Alicia Florrick in The Good Wife.

L’adattamento per il piccolo schermo è basato sull’omonimo bestseller internazionale di cui l’autore è Richard Preston. The Hot Zone – Area di contagio è una storia vera? Non alla lettera, ma la trama si ispira alla reale vicenda delle origini dell’Ebola. Letale e altamente contagioso, l’Ebola è un virus che arriva dalla foresta pluviale dell’Africa centrale. L’intreccio si concentra su questo e sul suo approdo sul suolo americano nel 1989.

Il virus coglie gli statunitensi impreparati quando appare del tutto improvvisamente in un laboratorio di ricerche scientifiche. I primi esseri viventi a contrarlo solo le scimmie all’interno del suddetto laboratorio che si trova nei sobborghi di Washington D.C.. Non c’è alcuna cura per fronteggiare un virus così mortale e improvviso.

È allora che una scienziata dell’esercito americano che non è troppo definire eroica, mette in gioco la sua vita. La dottoressa Nancy Jaax, interpretata da Julianna Margulies, lavora con una squadra militare segreta specializzata. L’obiettivo è fermare l’epidemia prima che contagi anche gli esseri umani.

The Hot Zone – Area di contagio dove vederlo in italiano

The Hot Zone – Area di contagio: Julianna Margulies interpreta la Dottoressa Nancy Jaax. Credits: Disney+/Star

The Hot Zone – Area di contagio in italiano va in onda su National Geographic dal 4 settembre 2018. I primi due episodi sono trasmessi anche su Fox. Quante stagioni ha The Hot Zone – Area di contagio e quanti episodi della serie sono disponibili in streaming su Star di Disney+?

Stiamo parlando di una miniserie che, in quanto tale, ha una stagione. Di The Hot Zone – Area di contagio in streaming su Disney+ ci sono tutti e sei gli episodi che compongono la serie. Scopri l’intero catalogo di Star su Disney+ in Italia!