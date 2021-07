tempesta-d’amore-oggi,-anticipazioni-4-luglio:-cornelia-delusa-da-robert

Spread the love

Anticipazioni della puntata di domenica 4 luglio di Tempesta d’Amore, la soap bavarese arrivata alla diciassettesima stagione e che vede l’hotel Fursternhof al centro delle storie, degli amori e delle tragedie dei suoi protagonisti. Che cosa accadrà oggi? Mentre Ariane prosegue con il suo piano malefico contro Christoph, Cornelia riceve una nuova delusione da Robert e si consola con Max.

Tempesta d’Amore va in onda su Rete 4 alle 19.40. Cosa accadrà in questa nuova puntata di oggi, 4 luglio? Quali intrighi starà studiando Ariane per danneggiare il Furstenhof e distruggere Christoph? Cornelia scopre Robert che si abbraccia con Vanessa e il suo cuore è a pezzi. Rosalie le fa conoscere Max. La Holle si consolerà con il personal trainer?

Tempesta d’amore, trama della puntata oggi

Ariane sta andando avanti con il suo terribile piano contro Christoph mettendo in pericolo la vita della sua migliore amica. Vanessa dà un bacio sulla guancia ed abbraccia Robert nel momento in cui Cornelia si era fatta forza ed aveva deciso di rivelare il suo amore allo chef.

Vanessa e Robert: effusioni in cucina

Vanessa si accorge che Robert è molto impegnato ed anche molto nervoso: gli si avvicina, gli dice di stare tranquillo che tutto andrà bene: i due si abbracciano e la Sonnbichler gli stampa una bacio sulla guancia.

Cornelia innamorata di Robert

Cornelia ha tenuto nascosto il suo sentimento nei confronti dello chef troppo a lungo ed ora ha deciso di rivelare all’uomo il suo amore. La donna quindi raggiunge la cucina ed entra nel momento in cui Robert e Vanessa sono abbracciati: quelle effusioni bloccano di nuovo la Holle che desiste nel suo piano e con il cuore gonfio di angoscia scappa via.

Cornelia si consola con Max?

Cornelia racconta tutto a Rosalie e la Engel per confortare la Holle le fa conoscere l’affascinante Max. Il fitness trainer ha il compito di tirarle su il morale, e ci riesce! Mentre flirtano, ecco che arriva Robert che vede, chiaramente, il giovane posare un bacio sulla guancia alla donna. Come reagirà il Saalfeld? Sarà pervaso dalla gelosia?

Tempesta d’Amore, il cast

Ecco il cast della soap bavarese: Lea Wegmann (Franzi), Florian Frowein (Tim Degen), Dirk Galuba, (Werner) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler), Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler), Joachim Latsch (André Konopka), Natalie Alison (Rosalie Engel), Dieter Bach (Christoph Saalfeld), Viola Wedekind (Ariane Kalenberg) Jennifer Siemann (Lucy Ehrlinger), Julia Gruber (Amelie Limbach)

Tempesta d’amore quando e dove vederlo in streaming

Le puntate della soap opera bavarese di grande successo, Tempesta d’Amore, arrivata alla diciassettesima stagione, potranno essere riviste in replica su Mediaset Play, piattaforma accessibile da Tablet, PC e Smartphone.