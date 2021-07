techtalk-con-roberto-viola,-direttore-generale-di-dg-connect,-sul-futuro-delle-reti

Roberto Viola, una Laurea in Ingegneria Elettronica e un Master in Business Administration, è Direttore Generale di DG CONNECT (Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie) presso la Commissione Europea. Dal 2012 al 2015 ha svolto la funzione di Direttore Generale Aggiunto di DG CONNECT.

In passato Viola è stato Chairman dello European Radio Spectrum Policy group (RSPG), membro del BEREC Board (Body of European Telecom Regulators) e Chairman dello European Regulatory Group (ERG). Dal 2005 al 2012 inoltre ha rivestito il ruolo di Segretario Generale presso l’AGCOM.

In precedenza, dal 1985 al 1999, ha lavorato presso l’Esa, l’Agenzia Spaziale Europea.