serena-grandi-racconta-il-suo-dolore:-“non-me-l’hanno-detto”

Serena Grandi racconta il suo dolore: da circa tre anno sta vivendo gravi problemi di salute che avrebbe potuto tranquillamente evitare

Un grave problema di salute che avrebbe potuto scoprire e trattare per tempo, E invece da più di tre anni Serena Grandi sta combattendo una battaglia per la sua salute ma anche per il riconoscimento dei suoi diritti, Perché quel carcinoma al seno che l’ha colpita, poteva essere trattato in un altro modo e con tempi più idonei.

Un calvario che l’attrice bolognese, racconta ancora una volta al settimanale ‘Nuovo’. Aveva deciso di sottoporsi ad un intervento estetico e sarebbe bastato che i medici a cui si era rivolta notassero il carcinoma sotto il seno sinistro. Se l’avessero sottoposta ad una mammografia, il tumore sarebbe stato notato e curato al suo stadio iniziale e invece ha dovuto aspettare e rischiare.

(Instagram)

Per sette mesi, nel 2017, Serena ha dovuto penare e adesso chiede giustizia: “Se mi avessero detto che c’era un problema, sarei corsa subito in ospedale. Avrei evitato l’intervento di chirurgia estetica al seno, forse l’avrei fatto in un secondo momento. La mia lotta contro il cancro era ben più importante”. Invece non è andata così e l’attrice invita a diffidare di chi si fa bello in tv solo per apparire, ma non ha professionalità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Uomini e Donne, Luisa Anna Monti più forte del male: “Risorgerai” – FOTO

Serena Grandi racconta il suo dolore: presto dovrà affrontare un nuovo intervento

Le conseguenze di quella vicenda se le sta portando avanti ancora oggi, tanto che la Grandi dovrà essere sottoposta ad una nuova operazione al seno sinistro. Così dovrebbe finalmente risolversi tutto, ma non è facile anche se accanto a lei ci sono il figlio Edoardo Ercole e Corinne Clery, con la quale finalmente ha chiarito tutto dopo anni di liti a causa dell’ex marito.

(Instagram)

Comunque vada a finire, però, vuole che le siano riconosciuti i suoi diritti e così se ne stanno occupando i suoi avvocati. I, suo seno poteva essere salvato oppure no? Lo stabilirà un tribunale, ma per lei è così e vuole andare fino in fondo perché sia riconosciuta la verità.