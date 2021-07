Home » Tv » Prime Video, “Jolt”: trama, cast e personaggi

Dal 23 luglio 2021 sarà disponibile Jolt, il nuovo revenge thriller targato Amazon Prime Video. Il film vanta un cast stellare, composto da attori del calibro di Kate Beckinsale, David Bradley, Stanley Tucci e tanti altri. Scopriamo insieme la trama e il resto del cast.

Jolt è il nuovo film d’azione in uscita su Amazon Prime Video il 23 luglio 2021. Il film è diretto da Tanya Wexler ed è scritto da Scott Wascha.

Tanya Wexler è una regista nata e cresciuta a Chicago, conosciuta per aver diretto Hysteria nel 2011, presentato alla Festa del Cinema di Roma dove ha raccolto un grande consenso sia dalla critica sia dal pubblico. Attualmente la regista sta lavorando al film Tough Love.

Il film può vantare un brillante cast, infatti comprende attori come Stanley Tucci, vincitore di due Golden Globe, David Bradley, conosciuto sia per il suo ruolo di Gazza nella saga di Harry Potter sia per la sua interpretazione di Walder Fray nel Trono di Spada, e Laverne Cox, la prima persona transgender a ricevere una nomina agli Emmy.

Leggi anche: Prime Video, Them: data, trama e cast

Jolt: la trama

Linda custodisce un amaro segreto: da anni soffre di un raro disturbo neurologico che la induce ad avere dei raptus omicidi che può tenere sotto controllo soltanto dandosi scosse elettriche. Da qui deriva il titolo del film.

La protagonista si innamora di un uomo, il quale viene assassinato poco tempo dopo. Purtroppo, la polizia individua in Linda la responsabile dell’omicidio a causa della sua patologia. La donna non ci sta: sofferente e piena di rabbia si mette alla ricerca del colpevole.

Attori e personaggi

La protagonista Linda è interpretata da Kate Beckinsale, mentre i restanti attori e i rispettivi personaggi sono: