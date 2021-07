paolo-bonolis:-la-moglie-in-dolce-compagnia?

Sonia Bruganelli attualmente si trova a Formentera insieme ai suoi figli e ad alcuni amici di vecchia data. La donna ha deciso di godersi un po’ di relax, anche senza Bonolis che a quanto pare non è con lei. Ad allarmare i fan della coppia negli ultimi giorni è stata una foto di Sonia con un uomo; ma chi sarà?

Recentemente si è molto parlato di una possibile crisi tra Paolo Bonolis e sua moglie Sonia Bruganelli. I due sono sembrati molto distanti e secondo le indiscrezioni la coppia starebbe affrontando un difficile periodo.

Nessuno dei diretti interessati però, è intervenuto per confermare o smentire i rumors, e come se non bastasse Sonia è volta a Formentera insieme ai figli, lasciando Paolo ai suoi impegni lavorativi.

Proprio per questo motivo quando i fan della coppia hanno visto uno scatto di Sonia insieme ad un altro uomo si sono molto allarmati. In realtà però le cose non stanno come sembrano. . .

Sonia Bruganelli insieme ad amici e figli a Formentera

Sonia a Formentera non è sola con i suoi figli Davide e Silvia, con loro infatti, ci sono alcuni carissimi amici della conduttrice. Non a caso la Bruganelli ha condiviso alcune storie Instagram e un post in cui si trova insieme a Bruno Bortot, un grande amico, con il quale già in passato ha trascorso alcune vacanze insieme.

I fan di Sonia e Paolo appena hanno capito che Bruno è un amico di vecchia data della Bruganelli si sono in parte tranquillizzati; anche se in realtà, il fatto che la conduttrice e Bonolis non abbiano ancora trascorso un giorno di vacanza insieme desta non pochi sospetti.

Per scoprire se tra la Bruganelli e Bonolis non ci sia nessuna crisi in atto, a quanto pare non ci resta che aspettare e vedere.