pantelleria,-il-mio-presepe-estivo

Ho trascorso molte vacanze estive in quest’isola, ma ho capito solo molti anni dopo perché la mia casa è Pantelleria.

Attraversando casualmente la calda ed assolata piana di Ghirlanda, ho collegato l’immagine di me bambina in estasi davanti al presepe. Sì, quelle casette di derivazione arabeggiante con il tetto bianco a cupola (i dammusi) mi fanno sentire in pace.

La mia isola è perfetta così; non troppo piccola per non sentirmi limitata (83 km2), isolata quanto basta per sentirmi lontana da tutto (dal porto di Scauri si vede a occhio nudo la Tunisia). Scolpita da mille contrapposizioni come dolce e aspra, nera e verde, in equilibrio tra natura e i muretti a secco, plasmata dal vento fino ad arrivare ai colori del lago incantato e l’indaco del mare.

Tutto in armonia tra i silenzi interrotti solo dai rumori della natura, i suoi sapori semplici ma di antiche culture, come il famoso piatto di verdure estive miste chiamato Ciaki ciuka o la semplice insalata pantesca. Senza dimenticare le delizie tipiche come i capperi e lo zibibbo, uva caratterizzata dalla vite ad alberello ormai dichiarato anche Patrimonio Culturale Immateriale.

Soste golose a Pantelleria

Ecco i miei suggerimenti per delle ottime soste di gusto sull’isola:

Resort La Casa dei Fiori

via Marina , 52 – Tracino

Oltre a dormire in uno dei 4 dammusi restaurati nel rispetto della tradizione, vi consiglio una cena da Carlo. La semplice presenza di Maria Concetta e del figlio Carlo richiamano al senso della famiglia, che vi accompagnerà alla scoperta dei sapori dell’isola.

La Casa dei Fiori

Osteria Il Principe e il Pirata

Punta Karace

Il posto ideale per i piatti della tradizione pantesca, vista sul mare mozzafiato.

Il Principe e il Pirata

Ristorante Altamarea

Via Scauri Porto, 5, Pantelleria

Location di gusto perfetta per i più giovani.