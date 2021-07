NFT e musica, perché sono fatti l’uno per l’altra

Il mondo degli NFT sembra fatto apposta per ridare alla musica il suo vero status, quello di opera d’arte. Come dimostra Music Is Art, il progetto che Boosta, l’artista visivo croato Danijel Žeželj e la start-up Genuino hanno appena lanciato su Makersplace

La musica è arte. Ma in un mondo in cui la prima è sempre più smaterializzata, accessibile a tutti e ovunque, a patto di avere una connessione, si tende a darla per scontata. E a dimenticare che è arte. Il mondo degli NFT sembra fatto apposta per ridare alla musica il suo vero status, quello di opera d’arte appunto. È per questo che NFT (Non Fungible Token) e musica sembrano fatti l’uno per l’altra. Si chiama proprio così, Music Is Art, il progetto che Davide Dileo, alias Boosta, tastierista dei Subsonica, cantautore e scrittore, e l’artista visivo croato Danijel Žeželj, con il sostegno della start-up innovativa Genuino, hanno appena lanciato sulla piattaforma Makersplace. È una collezione di NFT unica, fatta di composizioni musicali e visual art che per la prima volta uniscono dimensione digitale e analogica. Chi ha acquistato i contenuti creati dai due artisti ha anche la possibilità di assistere in forma esclusiva a una loro performance dal vivo. Sarà il primo NFT live, fatto di musica e arte illustrativa. Gli NFT in questo modo riusciranno a unire la realtà online a quella offline, con l’obiettivo di sviluppare un’industria musicale più sostenibile, valorizzata e diversificata.

Music Is Art è il progetto NFT di Boosta, Danijel Žeželj e Genuino

Morgan, Belladonna, Kings Of Leon e gli altri

L’operazione Music Is Art di Boosta e Danijel Žeželj è finora la più originale vista in Italia, e andremo a raccontarvela. Ma si sono lanciati nel mondo degli NFT anche Morgan, con la canzone Premessa della Premessa, brano inedito messo all’asta come NFT sulla piattaforma Opensea e i Belladonna con New Future Travelogue. I Kings of Leon, insieme alla start-up Yellowheart, hanno lanciato la loro NFT Yourself. Oltreoceano è entusiasta dell’NFT anche Eminem, collezionista sfrenato, che nell’NFT vede rinascere la sua passione. E anche il d.j. Steve Aoki, che ha messo in atto l’operazione più curiosa: Hairy è una clip di 36 secondi accompagnata da una traccia sonora EDM, con animazioni dell’artista Antoni Tudisco. Hairy è l’idea che più si presta a quella di Boosta e Danijel Žeželj: oltre al file in blockchain, chi ha acquistato l’NFT ha ottenuto anche un’opera fisica: una cornice video che rappresenta la clip comprata digitalmente.

Di che cosa parliamo quando parliamo di NFT

(Foto: via SketchAR)

NFT è acronimo di non-fungible token. Si tratta di un “gettone” digitale conservato su blockchain (letteralmente “catena di blocchi”: un grande registro digitale non modificabile in cui le informazioni sono raggruppate in blocchi concatenati in ordine cronologico), che certifica la proprietà e l’autenticità di una creazione digitale, attribuendole tutti i diritti che avrebbe fisicamente come opera, quali la rarità, l’autenticità e la proprietà. Abbiamo approfondito l’argomento con Gabriele Bernasconi, Co-CEO della startup Genuino. “Tutto il concetto di NFT nasce da un particolare tipo di contratto intelligente, realizzato attraverso la blockchain, il contratto ERC-721”, ci spiega. “È un contratto che dà la possibilità di creare una rappresentazione digitale che ha un valore di 1 a 1 all’interno della blockchain. Significa che, per caratteristiche e attributi, quell’oggetto è unico, come se fosse un bene collezionabile e finito. Esiste anche un altro tipo di contratto, ERC-1155, che ha le stesse caratteristiche dell’altro, ma con la differenza che si possono creare due edizioni di uno stesso oggetto”. In questo caso si va a creare un oggetto unico in diverse edizioni, come accade nel mondo dell’arte: pensiamo alle litografie numerate di Andy Warhol. Per acquistare un NFT in un marketplace serve avere un wallet, un portafoglio digitale, che si attiva scaricando un plug-in da Google Chrome, che viene linkato al proprio profilo sulla piattaforma. L’NFT acquistato va a finire all’interno di quel wallet. I pagamenti avvengono in sia attraverso criptovaluta, come l’Ethereum, sia con la carta di credito.

Dallo sport alla musica

L’idea degli NFT nasce dal mondo dello sport. Gabriele Bernasconi ci lavora dal 2018, quando nessuno sapeva che cosa fossero NFT. “Questo particolare tipo di contratto è stato utilizzato perché attraverso il token NFT abbiamo la possibilità di creare una sorta di digital twin, una rappresentazione digitale dell’oggetto fisico, che ci permette di tracciare l’oggetto fisico lungo la filiera produttiva”, ci spiega. Nel mondo dello sport e del calcio, infatti, il mercato delle memorabilia, che vale 15 miliardi, per il 50% è contraffatto. “Applicare questa tecnologia, che permette di tracciare un oggetto lungo tutti i vari step della filiera, vuol dire andare a ridurre enormemente il problema”. Così ci si è concentrati sulla creazione di un Token NFT che fosse l’alter ego digitale di un oggetto molto particolare, la maglia da gara indossata dai giocatori. “Abbiamo realizzato una smart patch, che ha un corpo siliconico che viene applicata a caldo con una termopressa sulla maglia, e comunica con un sensore IOT che abbiamo posizionato all’interno degli spogliatoi”, continua. “Per cui quando un giocatore indossa la maglia, il sensore rileva che quella maglia sta passando in quel determinato momento e scrive le informazioni all’interno del token NFT che risiede all’interno della blockchain. Alle tre di pomeriggio, se tracciamo quella maglia n.7 di Franck Ribéry, l’unico giocatore che può entrare in campo con quella maglia è lo stesso Franck”. In questo modo viene costruita un’architettura di sistema, e andiamo a disintermediare l’informazione. “In una filiera produttiva, di solito quando le informazioni passano da attore ad attore vengono manipolate, perché c’è un intervento umano”, dice ancora Bernasconi. “Costruendo architetture come questa, in cui il sensore scrive direttamente all’interno della blockchain, che è un registro con una catena di blocchi dove queste informazioni poi risiedono, una volta scritta questa informazione non può essere più manipolata”. Così l’NFT è un duplice certificato di autenticità: un po’ come il libretto della macchina. Ed è il certificato di proprietà: nel momento in cui andiamo a scambiarlo sul mercato e lo associamo a un oggetto fisico, se non abbiamo il token e abbiamo solo l’oggetto c’è qualcosa che non va.

Boosta e Danijel Žeželj: tra digitale e fisico

Boosta (foto: Davide D’Ambra)

Il concetto di pezzo unico diventa ancora più importante se, in un mondo come quello attuale, l’NFT da immateriale diventa qualcosa di tangibile. “Con Boosta abbiamo ragionato su come creare questo binomio tra la parte fisica e la parte digitale”, spiega Gabriele Bernasconi. “Abbiamo cercato di concentrarci su uno degli aspetti fondamentali dell’NFT, l’interazione con l’artista. Se vediamo come funziona il sistema delle varie piattaforme di streaming, l’autore nel momento in cui realizza un pezzo va a monetizzare davvero una piccolissima parte. Con gli NFT è possibile scrivere all’interno del codice di questo contatto intelligente una percentuale di valore che verrà riconosciuta per sempre all’artista. Non solo quando un utente sceglie di acquistare l’NFT, ma anche tutte quelle volte in cui quello specifico NFT sarà scambiato sul mercato secondario all’interno di una determinata piattaforma”. Continua: “Siamo partiti dal concetto della liberazione dell’artista e dal Quadrato di Marte: un quadrato 5×5, in cui il risultato delle celle verticali e orizzontali dà sempre 65. Abbiamo cercato di ricostruire il concetto del Quadrato Magico all’interno del mondo musicale. Ogni cella verticale di questo quadrato rappresenta un accordo di note, mente ogni cella orizzontale un tempo specifico. Davide ha iniziato a lavorare su tale combinazione tra musica e matematica. Siccome il mondo NFT è molto visivo, abbiamo pensato che avrebbe potuto funzionare benissimo una partnership con un artista, un illustratore, e gli ho presentato Danijel Žeželj, un artista croato, un disegnatore Marvel. A livello musicale le note sono la rappresentazione delle linee del quadrato magico. Che poi vengono illustrate attraverso l’arte di Danijel”, Ma che cosa si poteva scrivere all’interno del token in modo che potesse unire la parte digitale a quella fisica? “Qual è l’esperienza fisica che il fan vuole avere?”, si chiede il CEO di Genuino. “Ci siamo immaginati un progetto video, con opere d’arte di 10-15 secondi, e delle stampe. E poi, tutti quelli che acquistano gli NFT video hanno la possibilità di accedere a un concerto esclusivo, per 27 persone, che Davide terrà a settembre. È il primo NFT live mai creato prima”. Genuino sta lavorando a un proprio marketplace per acquistare e scambiare gli NFT – musica, ma anche sport, arte e fashion –che sarà pronto ad agosto.

Un vernissage di NFT

Il fatto che l’NFT possa uscire dall’online e arrivare offline è in linea con il grande bisogno di qualcosa di “fisico” che hanno gli appassionati di musica, e proprio questo potrebbe essere il futuro dell’NFT. Nel caso di Boosta e Danijel Žeželj è qualcosa di unico a cui può partecipare solo l’utente che detiene il token in quel momento. “Abbiamo venduto come prima opera il Masterpiece, a 2800 dollari”, prosegue Bernasconi. “L’utente, oltre ad avere l’opera digitale, ha acquistato il diritto a partecipare al concerto. Ma se da qui a settembre l’utente decide a sua volta di rivendere l’opera, quel diritto passa all’utente, che acquisisce il possesso dell’opera”. Ma chi ha un’opera NFT può farla vedere agli altri a pagamento? “Si può fare anche questo”, risponde il CEO di Genuino. “Stiamo cercando di fare in futuro una cosa che sta andando molto, una sorta di vernissage digitale. Esistono mostre on line dove gli NFT possono essere posti come tali”. Ma, attenzione, avere l’NFT all’interno del proprio wallet non vuol dire “ce l’ho solo io” e “lo posso vedere solo io”. “Può essere visto da chiunque, scaricato da chiunque, ma la proprietà è unica”, chiarisce Bernasconi.

Musicassette, vinili, concerti esclusivi

The Masterpiece, anche in versione fisica, in musicassetta

Il mondo della musica negli ultimi 20 anni ha vissuto una rivoluzione. Certo, non viveva di pezzi unici, ma c’erano le edizioni fisiche, e oggi che è tutto smaterializzato gli appassionati provano ancora un grosso piacere nell’avere un supporto. La passione per il vinile è una dimostrazione di tutto questo. L’NFT può andare verso questa voglia degli appassionati? “Proprio per questo motivo abbiamo creato una musicassetta”, risponde Daniele Bernasconi, a proposito di oggetti cult. “All’interno Davide ha musicato il Manifesto di Music Is Art. La trovate sul lato A. Sul lato B c’è la spiegazione, con una voce robotica creata con un vocoder, del Quadrato Magico. La copertina della cassetta visualizza i 5 NFT print di Danijel. Ed è un oggetto fisico in edizione limitata”. Anche per un oggetto cult come i vinili, allora, l’NFT potrebbe essere adatto? “Assolutamente sì” , conclude. “Con Davide stiamo sviluppando un progetto in quella direzione. Va ad avvalorare il concetto che la musica è arte. E deve essere anche qualcosa di esclusivo. Oggi l’artista è quasi sottopagato, ascoltiamo tanta musica gratis e non viene più percepita come arte. L’NFT è un rafforzamento del rapporto tra l’artista e i fan. Andare a un concerto esclusivo è qualcosa che non ha prezzo”.