Mortale avrà una terza stagione?

Mortale 3 si farà?

Cosa sappiamo sul ritorno di Mortale 3 stagione? Debutta venerdì 2 luglio 2021 il secondo atteso capitolo della serie tv francese dai risvolti paranormali. Ideata da Frédéric Garcia, e diretta da Édouard Salier e Simon Astier, Mortale è considerata da molti una delle migliori serie tv francesi targate Netflix.

Nonostante l’entusiasmo da parte della critica, attualmente il progetto non risulta ancora rinnovato o cancellato dallo streamer. Cosa aspettarsi quindi sul rinnovo di Mortale 3? È ancora troppo presto per conoscere la reazione del pubblico di fronte al secondo ciclo di episodi della serie francese.

Non a caso Netflix, nel primo weekend di rilascio di un titolo, è solito attendere la risposta dei suoi abbonati prima di decretare il destino di un contenuto originale. Se da una parte, però, Mortale si inserisce nel panorama di serie Young Adult di successo, dall’altra rientra anche nelle produzioni seriali francofone spesso poco fortunate.

Il titolo creato da Garcia, uno tra gli sceneggiatori di SKAM France, arriva proprio dopo il caso di Marianne, serie horror francese che chiude solo dopo una stagione. Prima di lei anche Marseille con Gérard Depardieu viene cancellata dopo due stagioni, mentre Operazione Cuore alla fine riesce ad ottenere un terzo capitolo, seppur conclusivo.

Per scoprire quindi le sorti di Mortale 3 stagione non ci rimane che attendere notizie ufficiali da Netflix nelle prossime settimane. Il colosso dello streamer impiega infatti dalle quattro alle sei settimane per analizzare la risposta dei suoi abbonati e decretare di conseguenza le sorti di un titolo originale.

Quando esce Mortale 3

Quando potrebbe uscire Mortale 3 qualora fosse rinnovato ufficialmente? Considerando che la conferma di Mortale 2 arriva lo scorso 17 gennaio 2020, e che i nuovi episodi debuttano poi a distanza di un anno rallentanti anche dalla pandemia da Covid-19, immaginiamo il ritorno della terza stagione nel corso del 2022. Al momento si tratta ancora soltanto di speculazioni in attesa di conferme ufficiali da parte dello streamer.

Trama di Mortale 3, anticipazioni

Da sinistra: Nemo Schiffman (Victor) e Carl Malapa (Sofiane). Credits: Lou Faulon/Netflix.

Cosa potrebbe succedere nei nuovi episodi di Mortale 3? Se confermata ufficialmente, la serie tv francese continuerebbe a unire dramma e mistero in nuovi e inquietanti eventi paranormali. Al centro della trama troveremmo ancora una volta le vicende di Sofiane (Carl Malapa), Luisa (Manon Bresch) e Victor (Nemo Schiffman), accompagnati magari da nuovi personaggi.

Cast di Mortale 3, attori e personaggi

In attesa di conferme ufficiali sul ritorno di Mortale 3, ricordiamo i protagonisti della seconda stagione! Tra loro abbiamo visto Carl Malapa (Sofiane), Manon Bresch (Luisa) e Nemo Schiffman (Victor).

Con loro anche Sam Outbali (Reda), Corentin Fila (Obé) e Firmine Richard (Elizabeth, la nonna di Luisa).

Mortale 3 in streaming

Dove vedere in streaming Mortale 3? In caso di rinnovo ufficiale, la serie tv francese continuerebbe ad essere distribuita in esclusiva streaming da Netflix negli oltre 190 Paesi dove il servizio è attivo.