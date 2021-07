maneskin-incredibili:-primi-al-mondo-su-spotify

Poco dopo la notizia della gigantografia dei Maneskin a Times Square, un’altra soddisfazione arriva per i ragazzi romani, visto un altro grande traguardo: sono i primi nella Global Chart di Spotify.

I Maneksin non vogliono fermarsi a nessuna condizione. Il loro è un percorso in crescita fin dall’inizio, dalla loro partecipazione a X Factor.

Giovanissimi ma pieni di personalità e voglia di fare musica, i Maneskin hanno sorpreso tutti trionfando al Festival di Sanremo. Di conseguenza, hanno partecipato all’Eurovision, facendo molto parlare di loro in tutta Europa. Poi, anche agli Eurovision, i Maneskin sono arrivati primi, cosa che per l’Italia non accadeva da anni.

La band formata dai quattro ragazzi romani è motivo d’orgoglio per l’Italia intera, i quali cittadini sostengono i giovani che stanno battendo ogni record. Sì, perché non era mai successo che degli artisti italiani fossero primi sulla Global Chart di Spotify.

Il loro stile musicale può piacere o non piacere, ma indiscutibile è la loro bravura, se si pensa poi alla giovane età…e alla fine, sono i numeri stessi a parlare.

Beggin’ dei Maneskin prima sulla Global Chart di Spotify: i Maneskin superano Olivia Rodrigo ed Ed Sheeran

Diamiano, Ethan, Victoria e Thomas, ovvero i Maneskin, possono dirsi più che soddisfatti. Infatti, oggi la notizia del loro nuovo vero e proprio record. E come lo hanno comunicato?

Con un “simpatico” post che raccoglie le foto dei quattro protagonisti della band quando erano dei bambini. Ed ecco che sul profilo ufficiale dei Maneskin appare come prima foto il viso di Thomas da bimbo e, a scorrere, tutti gli altri.

Nella descrizione, hanno “semplicemente” scritto:

These kids just made it to the first place in the global chart

I primi nella classifica delle cinquanta canzoni più ascoltate a livello mondiale sono proprio loro. I Maneskin hanno superato Olivia Rodrigo, mentre in terza posizione c’è Ed Sheeran con il nuovo singolo Bad Habits.

È il brano Beggin’ ad avere fatto ottenere questo traguardo alla band, ma non è l’unico brano a trovarsi tra le canzoni più ascoltate al mondo su Spotify. Infatti, c’è un altro singolo della band, I Wanna Be Your Slave, che si trova all’ottava posizione.

