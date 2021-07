in-edicola-sul-fatto-quotidiano-del-4-luglio:-“volete-altre-botte?”.-minacce-a-chi-denuncia

Guai a farsi distrarre troppo dall’ultimo show di Grillo “Te lo do io il M5S” (l’ultima gag è il Comitato dei 7 al posto del Direttorio dei 5) e dal serial “La spallata” del generalissimo Figliuolo (passato dal Cts a Santa Rita da Cascia e da “Un milione di vaccini al giorno a luglio” a […]

Mediazione 5s – Le condizioni dell’avvocato Comitato dei 7, Conte non cede: “Il no alla diarchia punto fermo” “Ben venga il tentativo di mediazione, ma senza toccare i principi fondamentali”. Dopo l’annuncio del tavolo dei sette mediatori 5 Stelle, Giuseppe Conte lascia intendere quale sia la direzione dei lavori. E così, il primo giorno di trattative tra i pontieri grillini – oltre a Luigi Di Maio e Roberto Fico ci sono il capo […]

Covid-19 – La disputa su variante e vaccinazioni obbligatorie Burioni: “Delta più pericolosa”. Vaia: “No, solo una delle tante” “Se, come pare, la variante Delta ha un R0 tra 8 e 10 bisogna che la politica prenda seriamente e velocemente in considerazione l’obbligo vaccinale per tutti o si rischia grosso. Il virus non è più quello che abbiamo conosciuto, è diventato molto più pericoloso”. Così ieri su Twitter Roberto Burioni, virologo dell’Università Vita-Salute San […] di G. Cal.

“Sistema marcio” Fondi del Vaticano: Becciu a processo. Soldi pure ai politici San Pietro – Peculato, abuso d’ufficio, estorsione, corruzione, truffa, appropriazione indebita: dieci rinvii a giudizio tra prelati e funzionari

Guerra Raggi-Zingaretti – Lo scontro Rifiuti, impianti e discariche. Il Lazio maglia nera d’Italia La Regione ha solo una struttura e mezza per 6 milioni di abitanti. Il piano regionale del 2020 scarica tutto su Roma

Queen elizabeth – Giovedì il concerto del figlio direttore Pochi biglietti per Casellati jr: così Spoleto offre pure la cena Il merito è della generosa convenzione stipulata dal festival con Confcommercio Spoleto. Come scrive il sito Umbria 24, “un pacchetto speciale a 50 euro che comprende sia il biglietto di ingresso in piazza Duomo con posto riservato in prima categoria e cena dopo spettacolo con menu di quattro portate (antipasto, primo, secondo e dolce, bevande […] di To. Ro.

Il nazionalista Jansa disprezza l’Occidente, ma è il volto della Ue Un alfiere dell’Est populista alla vetta europea: il premier sloveno Janez Jansa occupa dallo scorso primo luglio la poltrona della presidenza Eu e sarà da oggi il volto di un’Unione di cui ha sempre contraddetto i valori democratici. Comincia il semestre dell’uomo che la sua nazione chiama, tra scherno e timore, “maresciallo Tweeto”, un gioco […] di Michela A.G. Iaccarino

L’intervista – Enrico Vanzina Chiedi chi erano gli yuppies È lo sceneggiatore del film del 1986 che ha immortalato una generazione: “Greggio lo era davvero, lì è nata la coppia Boldi-De Sica”

La squadra Un solo grillino tra i saggi. Poi contiani e “pontieri” La composizione della squadra dei sette mediatori voluta da Beppe Grillo aiuta a capire una certa rassegnazione da parte del fondatore. Non sfugge, infatti, che quasi tutti i 5 Stelle chiamati a mediare sullo Statuto siano vicini a Giuseppe Conte o abbiano come minimo un ruolo equidistante. I più “contiani” tra i sette sono senza […] di L. Giar.

L’intervista Lucia Annunziata: “I due troveranno l’accordo, merito di Fico e Di Maio” Lucia Annunziata, giornalista e conduttrice di In Mezz’ora su Rai3, è convinta: “Alla fine Conte e Grillo troveranno un accordo”. Come mai è così sicura? Premessa: i due, avendo personalità forti, dovevano passare da uno scontro per arrivare a un accordo. Si sono rotti un paio di piatti in testa, ma se avessero voluto rompere […]

L’intervista Roberto Biorcio: “Nessuna diarchia, ma Beppe sarà garante dei valori” Da oltre un decennio, Roberto Biorcio, professore di Scienza Politica all’Università Bicocca di Milano, studia l’evoluzione del M5S. Al Movimento ha dedicato almeno tre libri, tra cui l’ultimo, uscito dopo il boom delle elezioni del 2018, dal titolo emblematico: “Il Movimento 5 Stelle dalla protesta al governo”. Professor Biorcio: cosa sta succedendo? La fine del […] di Gia. Sal.

Da quale parte s’ode a destra Lega e FdI, agguato al reato di tortura Alleati pro-abolizione: “Impedisce ai poliziotti di fare il proprio lavoro” di Gia. Sal.

Il caso Baco Green pass: subito hackerato e già falsificato Fatto il Green pass, trovato l’inganno. Anzi, gli inganni. Perché il certificato di vaccinazione digitale contro il Covid-19 per smartphone, disponibile e valido in tutta la Ue, è stato già “bucato” dagli hacker e falsificato. Traditi dalla fretta, gli sviluppatori hanno lasciato ampi varchi e notevoli lacune di sicurezza. Ma c’è anche chi, più banalmente, […]

Elettrosmog i renziani tentano l’assalto. Soglie più alte ma sul 5G l’Ue si divide È il sogno di Vittorio Colao e i renziani di Italia Viva intendono realizzarlo, costi quel che costi: se del caso, anche mettendosi contro centinaia di sindaci che si sono fin qui opposti con ogni mezzo a disposizione per tutelare la popolazione dai rischi derivanti dall’elettrosmog. Bypassare le opposizioni locali per accelerare i progetti sul […] di Laura Margottini e Ilaria Proietti

L’inchiesta dell’Irpi Dumping fiscale, il trucco del Lussemburgo per aggirare le norme Ue sulla trasparenza Nessuna conversione a una maggiore trasparenza fiscale per il Lussemburgo, nonostante gli scandali degli ultimi anni. L’ultima impresa del Granducato la racconta il consorzio di giornalismo investigativo Irpi, Investigative Reporting Project Italy, insieme a Süddeutscher Zeitung, Le Monde, El Mundo e Woxx, con il supporto di Tax Justice Network e The Signals Network. Nel 2016 […]

Questioni comiche – Le gag e il cinema Charlot disperato per amore? Passa tutto con un cocktail Continuiamo l’esplorazione del territorio comico andando al cinema. Danno un film di fantascienza girato due anni fa e rimandato causa Covid. Anche le riprese furono travagliate. Il primo giorno, la protagonista girò la scena in cui per fuggire dagli alieni doveva gettarsi in mezzo a una palude piena di topi. Il secondo giorno, la scena […]

Il personaggio – Benjamin Netanyahu – L’ex “re” di Israele King Bibi in crisi d’identità: è dura stare all’opposizione Comincia ad avere il sapore di un dramma shakespeariano l’uscita di scena di Benjamin Netanyahu. Fino all’altro ieri, il suo sito ufficiale lo indicava ancora come primo ministro di Israele. Più di due settimane dopo essere stato rimosso dall’incarico, Netanyahu stenta ancora a credere di essere stato estromesso. I deputati del suo partito – il […]

Germania – Verso il voto Il virus “spinge” il blocco Cdu-Csu A tre mesi dalle elezioni i partiti di governo in risalita, i Verdi inseguono

Olimpiadi di Tokyo Sinner rinuncia, Barazzutti: “Scelta sbagliata” “Non ho giocato il mio miglior tennis durante gli ultimi tornei e devo concentrarmi sulla mia crescita”. È questa la spiegazione che Jannick Sinner, promessa del tennis italiano uscito al primo turno al torneo di Wimbledon, avanza per dire che non andrà alle Olimpiadi di Tokyo in programma dal 23 luglio. “Decisione sofferta”, afferma. Una […]

Europei Ora Mancini è il pontefice coi suoi undici predatori Dopo la vittoria per 2-1 contro il Belgio, i francesi de “L’Équipe” hanno titolato “La leçon d’italien”. Martedì c’è la Spagna e siamo dati per favoriti per il successo finale