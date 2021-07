frollini-salati-con-zucchine-e-robiola

Ingredienti PER I FROLLINI

225 g farina 00

150 g burro

100 g farina di mandorle

50 g Grano Padano Dop

1 uovo

sale

pepe

Ingredienti PER LA GUARNITURA

500 g zucchine novelle

400 g robiola

50 g panna fresca

aglio

maggiorana

olio extravergine di oliva

sale

pepe

Durata: 1 h Livello: Facile Dosi: 10 persone

Mescolate le due farine e impastatele con il burro, fino a ottenere un insieme di briciole. Unite l’uovo, il grana grattugiato, sale e pepe e lavorate fino a ottenere un composto omogeneo.

Stendetelo tra due fogli di carta da forno in uno strato di circa 4 mm; copritelo e ponetelo a riposare in frigorifero per 1 ora.

Ritagliate nell’impasto circa 30 biscotti quadrati, lato 5 cm, utilizzando un tagliapasta con i bordi ondulati.

Appoggiate i biscotti in una placca coperta con carta da forno, bucherellateli in superficie con uno stuzzicadenti e infornate a 180 °C ventilato per 20 minuti circa.

PER LA GUARNITURA

Mondate le zucchine e tagliatele a fette sottili per il lungo.

Scottatele in padella con 1 spicchio di aglio schiacciato e un filo di olio, per 1 minuto. Salatele alla fine.

Mescolate la robiola con la panna, un filo di olio, sale e pepe. Profumate con foglioline di maggiorana.

Guarnite i frollini con le zucchine e la robiola e decorate a piacere con fiorellini di rosmarino.