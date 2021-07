elezioni-roma,-michetti-a-gamba-tesa-su-atac:-“stabilizzare-i-precari”

Dopo l’anticipazione data ieri da Riformista sul caos autisti Atac il candidato sindaco per il centrodestra, Enrico Michetti, parla del settore trasporti. Anzi, dei dipendenti dell’Azienda di trasporto, da sempre bistrattati e non tutelati come si dovrebbe. Michetti, in particolare, ha sottolineato quanto denunciato dal segretario della Faisa Cisal Luciano Colacchi: “Un efficiente sistema di trasporto pubblico locale è fondamentale per garantire la vivibilità di una città come Roma: meno traffico, meno inquinamento, meno veicoli privati in circolazione”. Così in una nota Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma per il centrodestra.

PIU’ METROPOLITANE

“La Capitale – aggiunge – ha bisogno di nuove linee della metropolitana, una più moderna flotta di autobus, incentivi all’uso dei taxi. L’ Atac, in particolare – spiega – deve diventare più efficiente e moderna con investimenti mirati, meno sprechi e risorse umane adeguate al fabbisogno. È per questo che confido in una veloce soluzione per gli autisti precari di Atac, che in questi giorni sono alle prese con rinnovo del contratto e le stabilizzazioni. Centinaia di lavoratori e le loro famiglie non possono rimanere nel limbo dell’incertezza. La delibera di Giunta Capitolina si può fare subito, basta perdite di tempo”, conclude Michetti.

Carlo Romano

