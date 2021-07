Droga e omicidi. ecco le città più violente del mondo. Il record va al Messico

Nessuna città italiana compare tra le prime 50 più violente al mondo per numero di omicidi. Né si trovano altre città europee in questa particolare graduatoria, tantomeno asiatiche, australiane o canadesi. La lista viene stilata ogni anno da un’organizzazione non governativa messicana (il “Consiglio cittadino per la sicurezza pubblica e la giustizia penale”) usando come indice il numero di morti ammazzati ogni 100mila abitanti.