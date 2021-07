bulletproof,-dal-4-luglio-su-sky-investigation

Bulletproof quando esce in Italia? Dal 4 luglio su Sky Investigation

Diamo il benvenuto a Bulletproof su Sky Investigation, serie tv crime disponibile dal 4 luglio 2021, ogni domenica ore 21:15, sul nuovo canale Sky (114).

Ideata da Nick Love, Noel Clarke e Ashley Walters, quest’ultimi anche attori protagonisti, la serie tv britannica segue le vicende dei detective della National Crime Agency (NCA) sulle tracce di alcuni dei criminali più pericolosi del paese.

La serie è stata trasmessa nel Regno Unito su Sky One dal 15 maggio 2018 al 3 febbraio 2021 per tre stagioni. A partire invece dal 4 luglio è finalmente pronta ad approdare anche in Italia in esclusiva su Sky Investigation e in streaming su NOW.

Trama di Bulletproof e anticipazioni

Ashley Walters E Noel Clarke In Bulletproof Credits: Sky

Aaron Bishop (Noel Clarke)e Ronnie Pike (Ashley Walters) si conoscono dall’infanzia, e nonostante siano due persone completamente diverse, da anni ormai fanno squadra come fratelli alla NCA. Lì si occupano di reati gravi organizzati, ma a supervisionarli c’è la loro capa Sarah Tenner (Lindsey Coulson), sempre pronta a scoprire i guai in cui si cacceranno.

Bulletproof puntate, quante sono

Da quante puntate è formata la prima stagione di Bulletproof serie tv? In tutto sono sei gli episodi del primo capitolo dello show prodotto da Vertigo Films e Company Pictures. Tra i produttori esecutivi ricordiamo Michele Buck, Judy Counihan, Nick Love e Allan Niblo.

Bulletproof cast, attori e personaggi

Chi fa parte del cast di Bulletproof? Accanto ai due protagonisti Noel Clarke nel ruolo di Aaron “Bish” Bishop, e Ashley Walters in quello di Ronald “Ronnie” Pike Jr, troviamo anche Lindsey Coulson nei panni di Sarah Tanner, ispettore capo della NCA Detective.

Completano il cast Jason Maza nel ruolo del sergente investigativo Chris Munroe, David Elliot in quelli del sergente Tim “Jonesy” Jones e Christina Chong nel ruolo di Nell McBride.

Mandeep Dhillon veste i panni dell’agente Kamali Khan, mentre Clarke Peters è Ronald Pike Senior, il padre di Pike nonché il direttore generale della National Crime Agency.

Con loro anche Lashana Lynch nella parte dell’avvocatessa e moglie di Ronni, Arjana Pike, e Florisa Kamara nel ruolo di Donna Pike, la figlia minore di Ronnie e Arjana.

Bulletproof in streaming, dove vederlo

Dove vedere gli episodi di Bulletproof in streaming? A partire dal 4 luglio la serie tv debutta in prima serata su Sky Investigation, e parallelamente anche in streaming su NOW.