Barbara d’Urso e Federica Panicucci stesso tipo di intrattenimento ma quello della D’Urso non funziona più, PierSilvio Berlusconi si contraddice

Spread the love











In questi giorni fiumi di inchiostro si stanno sprecando per raccontare il ridimensionamento di Barbara D’Urso che, da condurre tre programmi Pomeriggio cinque ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì, Domenica Live la domenica pomeriggio e Live non è la D’Urso la domenica sera, dal prossimo autunno condurrà solo uno Pomeriggio 5. Poco prima della chiusura dei programmi per la pausa estiva già si vociferava che la D’Urso sarebbe stata ridimensionata e lei aveva scritto un post del seguente tenore: “parlano, parlano, parlano e io rido, rido, rido” come per far intendere che non c’era nulla di vero in quelle voci ma poi la stoccata ufficiale è arrivata da Piersilvio Berlusconi anche se edulcorata da parole di stima, affetto e riconoscenza per tutto il lavoro che ha fatto la D’Urso, senza risparmiarsi mai durante il lockdown quando non si è fermata neppure un giorno. E ora il giornalista Dandolo ha detto che in questo momento che per la D’Urso è di oggettiva difficoltà, tutti quelli che avrebbero fatto chissà cosa per sedersi sulle poltroncine dei suoi salotti, le hanno voltato le spalle perchè non è più la D’Urso di qualche mese fa.

La D’Urso e la Panicucci trattate in modo diverso

Federica Panicucci e Barbara D’Urso, pare non siano mai andate particolarmente d’accordo.

E se Piersilvio Berlusconi ha spiegato: “Quel tipo di infotaiment a 360 gradi – che va dalla cronaca alla politica al gossip – non credo abbia più grande senso, quindi abbiamo deciso – pensando di interpretare ciò che il pubblico percepisce – di cambiare squadra”, riferendosi alla D’Urso, non ha inteso cambiare nulla dei programmi della Panicucci che fanno lo stesso tipo di intrattenimento.

Quindi lo stesso tipo di infotainment non va più bene se lo fa la D’Urso ma parrebbe continuare a funzionare per la Panicucci che non è stata toccata in alcun modo.

Federica Panicucci e Barbara d’Urso non sono mai andate d’accordo

E’ da tempo che si dice che Barbara D’Urso e Federica Panicucci non vadano affatto d’accordo anche se si è parlato tempo fa di una sorta di riappacificazioni.

Infatti, negli anni, le due si sono spesso reciprocamente lanciate delle frecciatine e recentemente la D’Urso ha detto, in occasione di un’intervista rilasciata al Settimanale Nuovo: “Non ce l’ho con la Panicucci, ma non sono sua amica”.

E poi: “Federica sta facendo un ottimo lavoro: sta andando molto bene. Io sono amica di poche persone, ma non sono assolutamente contro Federica Panicucci … Non c’è mai stato attrito tra noi”.

Poi successivamente, la D’Urso ha anche dichiarato: “Abbiamo un ottimo rapporto. Non c’è mai stato attrito tra di noi. È divertente perché molto spesso i giornalisti creano delle guerre e delle lotte interne, che in realtà non esistono. Semplicemente non ci frequentavamo prima e non ci frequentiamo neanche adesso, però ci incontriamo spesso sul lavoro. La trovo e l’ho sempre trovata una grandissima professionista, che fa meravigliosamente il suo lavoro”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...