barbara-d’urso,-anna-tatangelo-la-sostituisce-e-dice-che-…

Nei giorni scorsi, dopo che sono usciti i palinsesti Mediaset del prossimo autunno che vedono Barbara D’Urso molto ridimensionata e Alessia Marcuzzi che sui social ha annunciato il suo abbandono alle reti Mediaset, non si parla d’altro. Sia della reazione della D’Urso che, in realtà, si è limitata a postare sui social le parole bellissime di stima e riconoscenza che le ha rivolto Piersilvio Berlusconi in conferenza stampa pur se, nello stesso tempo, le ha tolto due programmi sia dell’addio clamoroso di Alessia Marcuzzi.

A questo proposito la notizia, che è arrivata come un fulmine a ciel sereno, è stata commentata anche da Berlusconi che se da una parte ha dichiarato che la Marcuzzi era rimasta senza un prodotto, dall’altro ha anche dichiarato che con lei non si è trovato un accordo economico perchè la cifra che richiedeva è esagerata.

Anna Tatangelo prende il posto di Barbara D’Urso la domenica Pomeriggio e fa alcune dichiarazioni

Ormai è ufficiale che Barbara D’Urso condurrà solo Pomeriggio 5 e che, tra Uomini e donne di Maria De Filippi e Pomeriggio 5 andrà in onda una soap.

La domenica, al posto della D’Urso ci saranno Anna Tatangelo con Scene da un matrimonio e Silvia Toffanin che condurrà una versione più formato festa di Verissimo.

Anna Tatangelo, felice per questa novità importante nella sua vita lavorativa, ha dichiarato: “Abbiamo tante idee”

Anna Tatangelo ha rilasciato una lunga intervista a Il Giornale e ha dichiarato:

“Abbiamo tante idee, vedremo quale forma prenderanno. Comunque racconterò molto anche me stessa.”

E poi ha aggiunto che questo programma: “È ancora un embrione”.

Ma Anna Tatangelo sarà anche per quest’anno nella giuria del programma di Michelle Hunziker All Together Now, insieme a J Ax, Rita Pavone e Francesco Renga,

La Tatangelo ha detto al giornalista Paolo Giordano: “Di Scene da un matrimonio non posso dire ancora nulla perché non c’è ancora nulla di sicuro, non so neppure la data di partenza. È ancora un embrione che si sta sviluppando.”

Anna Tatangelo parla molto di quello che ha dovuto subire all’inizio della sua carriera

Anna Tatangelo, oltre a parlare del suo futuro lavorativo, ha anche parlato di sè stessa e ha detto: “A Sanremo 2011 fui attaccata da tutti … Ogni sera volevo vestirmi come una donna della musica italiana. La prima sera ero vestita da uomo come Anna Oxa e fui attaccata da tutti. Mi sono spaventata. E dopo ho ripreso a vestirmi come ci si aspettava da me”.

