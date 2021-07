amici-20,-sangiovanni-confessa:-“ho-avuto-paura”

Sangiovanni sta avendo un successone fuori dalla scuola di Amici 20, ma lui temeva non fosse così e racconta le sue paure

(@Twitter)

Un giovane ragazzo di 18 anni travolto dal successo dovuto alla sua musica, Sangiovanni si è raccontato in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni dove ha svelato anche i suoi timori. Inevitabile il chiarimento sull’etimologia del suo nome d’arte: “Mamma mi diceva sempre, in dialetto veneto: “Ti che te si sempre un santo” per ironizzare sul mio carattere, ero tutt’altro che un santo”.

Un’artista a tutto tondo che ha vissuto giorni difficili, ma che ha trovato nelle sue canzoni il suo rifugio, nonché il suo tipo di vita ideale: “Mi facevano vivere la vita che desideravo, una vita piena di colori. Quel ‘disagio’ mi ha portato a essere un uomo grande troppo presto. Non sognavo, non giocavo e tenevo tutto dentro”.

Amici 20, Sangiovanni racconta il suo talent e le sue paure

Sangiovanni e Giulia (@Facebook)

Sangiovanni all’interno del talent show Amici di Maria De Filippi ha ritrovato sé stesso, la sua strada ed il suo amore, Giulia, nonché vincitrice di Amici 20. Sull’esperienza all’interno della scuola ha spiegato: “È il mio posto nel mondo. Quando ti senti diverso hai due strade: o diventi quello che gli altri vogliono o inizi a gridare al mondo chi sei davvero. E Amici mi ha permesso di… urlare!”.

Sul suo percorso, Sangiovanni ha ammesso: “Sono entrato nel talent in una situazione in cui non stavo affatto bene e in quella dimensione magica in TV, grazie a Maria De Filippi e a tante persone adorabili, ho trovato me stesso”. Secondo classificato, vincitore della categoria canto: “Sarò onesto: avevo paura di uscire e tornare alla triste normalità e invece ho scoperto che quella piccola casetta fatta di libertà, gioia e colore è diventata enorme come tutto il mondo“.