alessia-marcuzzi-lascia-mediaset-e-ritorna-sui-social-per-dire-…

Alessia Marcuzzi, dopo oltre 20 anni di sodalizio con Mediaset nei giorni scorsi ha annunciato il suo divorzio con l’azienda. È stato un fulmine a ciel sereno per tutti i suoi fan che non potevano di certo immaginarsi un tale scenario. Ma cosa è accaduto tra le due parti? Perché Alessia ha deciso di non lavorare più in Mediaset che è l’azienda per la quale ha lavorato per gran parte della sua carriera? Facciamo un pò di chiarezza.

Alessia Marcuzzi, il suo addio a Mediaset

In questi giorni Alessia Marcuzzi è apparsa piuttosto riflessiva, particolarmente malinconica e pensierosa. E’ stato proprio attraverso i social che Alessia ha annunciato a tutti quanti il suo divorzio da Mediaset, un’azienda per la quale ha lavorato per tantissimi anni. Fino a pochi giorni fa l’abbiamo vista al timone del programma Le iene, che ha condotto per diverse stagioni ma nessuno poteva immaginare che questa edizione sarebbe stata l’ultima. La notizia del suo addio all’azienda ha colto tutti di sorpresa ed in tanti stanno cercando di capire effettivamente cosa possa essere accaduto. A dare qualche spiegazione al riguardo è stata proprio la conduttrice che ha pubblicato un post su Instagram, spiegando quanto sia stato difficile prendere tale decisione.

Perché la conduttrice ha preso questa decisione?

Sembrerebbe che la scelta di lasciare Mediaset sia stata soltanto di Alessia e pare che non ci siano altre motivazioni alla base. Del resto questo è quanto ha fatto ben intendere il presidente Mediaset ovvero PierSilvio Berlusconi il quale avrebbe addirittura detto “La adoro” parlando proprio di Alessia. Berlusconi avrebbe quindi sottolineato come effettivamente non ci siano state mancanze progettuali o problemi di altra natura, ma si è trattato semplicemente di una scelta personale della conduttrice che molto probabilmente ha qualcos’altro in mente. Si dice infatti che Alessia abbia già qualche nuovo progetto all’orizzonte e che possibilmente la vedrà impegnata su Sky o su altre reti private.

Il post malinconico della conduttrice

Una cosa però sembra essere certa ovvero il fatto che Alessia in questi giorni è apparsa piuttosto malinconica e lo ha dimostrato pubblicando sul suo profilo Instagram un post, condividendo con i suoi follower un pensiero citando anche la canzone di Suzan Vega. “Luka… ve la ricordate questa canzone di Suzanne Vega? Stasera sono un po’ cosi’, un po’ melanconica le parole sono un po’ forti lo so, ma vorrei dedicarla a tutti quelli che si sentono un po’ giù, vorrei che la cantaste con me”. Questo quanto scritto da Alessia. Che si sia pentita della sua scelta?

