tempesta-d’amore,-anticipazioni-oggi-3-luglio:-selina-si-sente-male

Anticipazioni della puntata di sabato 3 luglio di Tempesta d’Amore. Diciassettesima stagione per le avventure dei personaggi del Furstenhof, il prestigioso hotel a 5 stelle. Che cosa accadrà oggi? Ariane vuole le azioni di Christoph a tutti i costi e per questo ha coinvolto anche Selina: ha impregnato la sua cipria con un potente veleno.

Tempesta d’Amore va in onda su Rete 4 alle 19.40. Cosa accadrà in questa nuova puntata di oggi, 3 luglio? Quali intrighi starà studiando Ariane per danneggiare il Furstenhof e distruggere Christoph? Insieme a Erik sta avvelenando Selina. Come? Mettendo una sostanza altamente tossica nella cipria. Intanto Maja e Florian cercano di far catturare un gruppo di bracconieri

Tempesta d’amore, trama della puntata oggi

Ariane ha avvelenato la cipria e Selina ha cominciato ad accusare dei primi malesseri. Tanto che non può nemmeno recarsi al concerto insieme a Christoph proprio perché si sente male. Ma ogni volta si riprende e la Kalenberg non capisce come sia possibile. Intanto Maja nasconde una foto a Florian: troppo compromettente!

Selina si sente male

Selina crede che la sua migliore amica abbia finalmente accettato la relazione con Christoph e si sia decisa addirittura a intraprendere un percorso terapeutico. Ignora che Kalenberg abbia tutt’altri piani. Infatti ha impregnato di veleno la cipria della von Thalheim: ogni volta che la poverina si trucca ne assorbe una piccola quantità. Tanto che la donna inizia ad avere dei mancamenti e dei malesseri: ma basta un po’ di riposo per riprendersi.

Maja e Florian contro i bracconieri

Maja e Florian sono nella foresta e ad un tratto assistono alla cattura di un animale protetto: un gallo cedrone, infatti, è stato catturato da un gruppo di bracconieri. La ragazza riesce a fotografare la targa dell’auto. Basterà questo per poter individuare i malviventi?

Maja nasconde una foto

Intanto Maja si trova nella camera oscura per sviluppare le foto che ha scattato nella foresta. Ad un tratto ha tra le mani una fotografia che la fa sussultare. Nell’immagine si vede lei che sta guardando Florian con una intensità tale che si vede da lontano un miglio il suo sentimento nei confronti della guardia ambientale. Decide quindi di nascondere lo scatto. E quando il giovane gliela chiederà lei mente e gli dice che il negativo era danneggiato ed impossibile da stampare.

