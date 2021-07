Regina Elisabetta, performance pazzesca a 95 anni: sono tutti senza parole – FOTO

La Regina Elisabetta continua a stupire nonostante le sue 95 primavere. Infatti la Reale del Regno Unito ha lasciato tutti a bocca aperta.

Elizabeth continua a stupire il mondo intero (Foto: Getty Images)

Questi ultimi due anni non sono stati facili per la Regina Elisabetta che ha subito l’allontanamento del duca di Sussex e nipote Harry e la morte del principe Filippo. Eppure nonostante i continui colpi bassi Elisabetta continua a stupire. Infatti nella giornata di ieri la Regina è stata paparazzata a bordo di una Range Rover. Niente di strano, se non che era proprio Elisabetta a guidare, nonostante i 95 anni suonati.

Infatti la Regina si è presentata alla guida al Royal Windsor Horse Show. Inoltre l’auto presentava anche una sua mascotte in argento sul cofano. Tra le sue tante doti, Elisabetta è nota per essere una grande automobilista. Durante la seconda Guerra Mondiale la Regina conseguì anche la patente per guidare camion e ambulanze. Andiamo quindi a vedere lo scatto che ha fatto impazzire il web.

Regina Elisabetta paparazzata al volante a 95 anni: guidava una Range Rover

La Regina alla guida di una Range Rover (via Screenshot)

Come abbiamo anticipato, non sono un mistero le doti alla guida della Regina Elisabetta. Ciò che stupisce tutti, però, non solo è l’età con cui si è messa alla guida, ma anche l’automobile in questione. Infatti la Regina guidava una Range Rover personalizzata, una macchina a dir poco impegnativa.

A stupire il popolo britannico ci ha pensato anche l’umore ottimo della Regina durante la sua partecipazione al Royal Windsor Horse Show. Infatti Elisabetta con la sua Range Rover si è diretta nella tenuta di Balmoral in Scozia, dove trascorrerà queste vacanze estive. Chissà se il buon umore notato da tutti sia frutto di un ravvicinamento timido tra i due amati nipoti Harry e William.